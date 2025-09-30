PayPal annonce de nouvelles fonctionnalités pour son extension Honey, visant à transformer les recherches par IA en expériences d'achat directes. Concrètement, l'outil va permettre d'afficher en temps réel les prix, options de marchands et offres exclusives sur les produits recommandés par les chatbots.

'L'IA redéfinit la manière dont les consommateurs découvrent et achètent des produits', note Mark Grether, Senior Vice President et General Manager de PayPal Ads.

PayPal assure que ces innovations profiteront aux consommateurs (recherche simplifiée, économies), aux marchands (trafic ciblé, engagement) ainsi qu'aux acteurs de l'IA (adoption renforcée).

Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles gratuitement aux utilisateurs américains avant le Black Friday, d'abord sur Google Chrome, puis sur d'autres navigateurs.