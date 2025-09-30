PayPal élargit les capacités de Honey pour simplifier l'achat en ligne
Publié le 30/09/2025 à 17:40
'L'IA redéfinit la manière dont les consommateurs découvrent et achètent des produits', note Mark Grether, Senior Vice President et General Manager de PayPal Ads.
PayPal assure que ces innovations profiteront aux consommateurs (recherche simplifiée, économies), aux marchands (trafic ciblé, engagement) ainsi qu'aux acteurs de l'IA (adoption renforcée).
Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles gratuitement aux utilisateurs américains avant le Black Friday, d'abord sur Google Chrome, puis sur d'autres navigateurs.