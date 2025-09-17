PayPal étend sa solution Offsite Ads en Allemagne et au Royaume-Uni

PayPal annonce le déploiement de sa plateforme publicitaire 'Offsite Ads' en Allemagne et au Royaume-Uni, première extension européenne de cette offre transactionnelle lancée récemment. Cette solution permet aux marques de cibler des audiences pertinentes via le web ouvert (display et vidéo), en s'appuyant sur des données d'achats réels plutôt que sur des centres d'intérêt déduits.



La plateforme repose sur le 'transaction graph' de PayPal, qui agrège les comportements d'achats croisés de plus de 430 millions de comptes dans environ 200 pays.



Selon Mark Grether, directeur général de PayPal Ads, Offsite Ads offre aux annonceurs 'une précision et une pertinence inédites, grâce à la vision transversale de PayPal sur des millions de marchands'.



Les campagnes pourront être activées à grande échelle sur sites premium, applications et TV connectée, renforçant la fidélisation client et la croissance des ventes pour les commerçants. Les annonceurs pourront commencer à utiliser la solution dans les prochains mois.