Le titre recule de 6,3% sur un mois et reste en retrait depuis le début de l'année, tandis que les cours peinent à s'affranchir des moyennes courtes et la dynamique de marché demeure incertaine.

Le repli récent de 6,3% sur un mois illustre la fragilité du titre, déjà en baisse de près de 18,9% depuis le début de l’année malgré un gain limité de 1,9% sur un an. Les cours se maintiennent actuellement en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, un positionnement qui traduit un manque de soutien technique immédiat. La dynamique interne ressort neutre, confirmant l’absence de flux directionnels clairs et renforçant l’idée d’une phase de consolidation.

Dans cette configuration, l’attention se porte d’abord sur le support à 67,08 USD, seuil dont la préservation reste essentielle pour éviter une accélération baissière vers la zone des 57 USD. À l’inverse, une reprise mieux ancrée ouvrirait la voie vers la résistance de 71,36 USD, première barrière significative avant de viser des paliers plus ambitieux. Le biais reste donc orienté à la prudence, conditionné au maintien du support immédiat. Son enfoncement constituerait un signal d’invalidation claire du scénario, confirmant la reprise en main des vendeurs.