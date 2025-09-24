PayPal annonce un engagement de 100 MUSD pour soutenir l'innovation et l'inclusion économique au Moyen-Orient et en Afrique. L'investissement combinera prises de participation minoritaires, acquisitions, financement via PayPal Ventures et déploiements technologiques.
Alex Chriss, directeur général, souligne que cette initiative vise à aider les entrepreneurs à 's'étendre au-delà des frontières et saisir de nouvelles opportunités de croissance dans l'économie numérique'.
Cette décision intervient après l'ouverture en avril du premier hub régional à Dubaï, destiné à faciliter l'accès aux marchés internationaux et à renforcer la sécurité des paiements.
L'engagement complète les investissements déjà réalisés dans des start-up locales comme Tabby, Paymob et Stitch. Otto Williams, responsable régional, affirme que l'objectif est d''élargir l'empreinte de PayPal et connecter davantage les entreprises locales au marché mondial'.
