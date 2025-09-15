PayPal lance des liens de paiement personnalisés et intègre les crypto-actifs











PayPal annonce le lancement du service 'PayPal links' permettant d'envoyer ou de recevoir de l'argent via un lien personnalisé à usage unique, partageable dans tout type de conversation (SMS, email, messagerie). Ce service est disponible aux États-Unis et sera déployé au Royaume-Uni, en Italie et dans d'autres pays d'ici fin septembre.



La nouvelle solution vise à simplifier les paiements entre particuliers, stimuler l'acquisition de nouveaux clients et renforcer l'écosystème PayPal. L'intégration prochaine de crypto-actifs - Bitcoin, Ethereum, stablecoin PYUSD - dans le flux P2P de l'application permettra d'envoyer des fonds à PayPal, Venmo et à de nombreux portefeuilles numériques compatibles.



Les transferts entre proches via PayPal et Venmo restent exclus de l'obligation fiscale américaine 1099-K. Diego Scotti, directeur général Consumer Group, souligne : 'Désormais, l'argent suit vos conversations, rendant les paiements aussi simples que l'envoi d'un message.'



Le P2P constitue un levier de croissance pour PayPal, avec un volume total de paiements en hausse de 10% au T2 et la meilleure croissance de Venmo depuis trois ans. L'initiative s'inscrit dans la continuité de 'PayPal World', visant à interconnecter les grands systèmes de paiement mondiaux.




















