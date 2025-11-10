PayPal annonce le déploiement de 'Pay in 4' au Canada, une solution de paiement fractionné sans intérêt ni frais, disponible à temps pour la période des fêtes. Les consommateurs peuvent désormais répartir leurs achats de 30 à 1500 dollars en quatre versements égaux sur six semaines.
Selon l'enquête festive 2025 de PayPal, 60% des Canadiens non utilisateurs de paiements fractionnés (BNPL) seraient incités à les essayer sans frais. Michelle Gill, directrice générale des services financiers chez PayPal, souligne que cette offre 'aide les Canadiens à gérer leur trésorerie sans frais cachés' et profite également aux commerçants via une hausse du taux de conversion et du panier moyen.
Par ailleurs, PayPal indique s'associer à Cadillac Fairview pour proposer des expériences et jeux promotionnels dans ses centres commerciaux au Canada pendant la période des fêtes.
PayPal Holdings, Inc. figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services de paiement en ligne. La société permet aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services, ainsi que leurs opérations de transfert et de retrait de fonds. PayPal Holdings, Inc. exploite une plateforme technologique dotées de solutions (marques PayPal, PayPal Credit, Venmo et Braintree) destinées à faciliter les paiements assurés via des sites marchands, des dispositifs mobiles, et par le biais de magasins.
Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- revenus des transactions (90,7%) ;
- revenus issus des prestations de services à valeur ajoutée (9,3%).
A fin 2024, PayPal Holdings, Inc. compte 434 millions de comptes actifs.
57,5% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
