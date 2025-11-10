PayPal lance son service 'Pay in 4' au Canada

PayPal annonce le déploiement de 'Pay in 4' au Canada, une solution de paiement fractionné sans intérêt ni frais, disponible à temps pour la période des fêtes. Les consommateurs peuvent désormais répartir leurs achats de 30 à 1500 dollars en quatre versements égaux sur six semaines.



Selon l'enquête festive 2025 de PayPal, 60% des Canadiens non utilisateurs de paiements fractionnés (BNPL) seraient incités à les essayer sans frais. Michelle Gill, directrice générale des services financiers chez PayPal, souligne que cette offre 'aide les Canadiens à gérer leur trésorerie sans frais cachés' et profite également aux commerçants via une hausse du taux de conversion et du panier moyen.



Par ailleurs, PayPal indique s'associer à Cadillac Fairview pour proposer des expériences et jeux promotionnels dans ses centres commerciaux au Canada pendant la période des fêtes.