PayPal annonce la signature d'un nouvel accord avec KKR portant sur un engagement de prêt renouvelable pouvant atteindre 6 MdEUR, permettant à KKR d'acquérir jusqu'à 65 MdEUR de créances BNPL ('buy now, pay later') générées par PayPal en France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni jusqu'en mars 2028. Ce dispositif prolonge le partenariat initié en 2023, KKR continuant d'acheter la majorité des créances européennes de PayPal.
Jamie Miller, directrice financière et opérationnelle, affirme que cette collaboration 'soutient la croissance continue du portefeuille BNPL en Europe' et renforce un modèle de crédit allégé en bilan.
Vaibhav Piplapure, directeur général chez KKR, souligne la solidité de la plateforme BNPL de PayPal en Europe. L'opération, pour laquelle KKR Capital Markets a arrangé la dette, est déjà intégrée dans les perspectives 2025 de PayPal.
PayPal Holdings, Inc. figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services de paiement en ligne. La société permet aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services, ainsi que leurs opérations de transfert et de retrait de fonds. PayPal Holdings, Inc. exploite une plateforme technologique dotées de solutions (marques PayPal, PayPal Credit, Venmo et Braintree) destinées à faciliter les paiements assurés via des sites marchands, des dispositifs mobiles, et par le biais de magasins.
Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- revenus des transactions (90,7%) ;
- revenus issus des prestations de services à valeur ajoutée (9,3%).
A fin 2024, PayPal Holdings, Inc. compte 434 millions de comptes actifs.
57,5% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
