PayPal s'envole sur des résultats solides et un programme de dividendes

PayPal s'envole de 10% à Wall Street, après la publication par le groupe de solutions de paiement de ses résultats de troisième trimestre 2025, d'où ressort un BPA ajusté en croissance de 12% à 1,34 dollar, dépassant nettement le consensus.



Sa marge opérationnelle non-GAAP s'est tassée de 0,2 point à 18,6%, mais pour des revenus accrus de 7% à 8,42 milliards de dollars (+6% hors effets de changes), sur fond d'un volume de paiement en progression de 8% à plus de 458 MdsUSD.



De plus, PayPal relève ses objectifs de BPA ajusté pour l'ensemble de 2025, l'anticipant désormais de 5,35 à 5,39 USD (et non plus de 5,15 à 5,30 USD comme indiqué en juillet dernier), à comparer à 4,65 USD l'année passée.



A cette occasion, le groupe indique que son conseil d'administration a approuvé l'initiation d'un programme de dividendes trimestriels, à hauteur de 0,14 USD par action (soit un ratio de redistribution cible de 10%, à partir de décembre prochain).



Par ailleurs, PayPal fait part du lancement de services de commerce agentique, pour aider les commerçants dans la nouvelle ère du commerce alimenté par l'IA, dans le cadre de partenariats stratégiques avec Wix, Cymbio, Commerce et Shopware.



S'appuyant sur l'infrastructure de paiement de PayPal, la vérification d'identité et la protection des acheteurs, ses services sont conçus pour permettre la première vague de capacités commerciales dans le monde émergent des achats pilotés par l'IA.