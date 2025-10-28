PayPal s'envole de 10% à Wall Street, après la publication par le groupe de solutions de paiement de ses résultats de troisième trimestre 2025, d'où ressort un BPA ajusté en croissance de 12% à 1,34 dollar, dépassant nettement le consensus.
Sa marge opérationnelle non-GAAP s'est tassée de 0,2 point à 18,6%, mais pour des revenus accrus de 7% à 8,42 milliards de dollars (+6% hors effets de changes), sur fond d'un volume de paiement en progression de 8% à plus de 458 MdsUSD.
De plus, PayPal relève ses objectifs de BPA ajusté pour l'ensemble de 2025, l'anticipant désormais de 5,35 à 5,39 USD (et non plus de 5,15 à 5,30 USD comme indiqué en juillet dernier), à comparer à 4,65 USD l'année passée.
A cette occasion, le groupe indique que son conseil d'administration a approuvé l'initiation d'un programme de dividendes trimestriels, à hauteur de 0,14 USD par action (soit un ratio de redistribution cible de 10%, à partir de décembre prochain).
Par ailleurs, PayPal fait part du lancement de services de commerce agentique, pour aider les commerçants dans la nouvelle ère du commerce alimenté par l'IA, dans le cadre de partenariats stratégiques avec Wix, Cymbio, Commerce et Shopware.
S'appuyant sur l'infrastructure de paiement de PayPal, la vérification d'identité et la protection des acheteurs, ses services sont conçus pour permettre la première vague de capacités commerciales dans le monde émergent des achats pilotés par l'IA.
PayPal Holdings, Inc. figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services de paiement en ligne. La société permet aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services, ainsi que leurs opérations de transfert et de retrait de fonds. PayPal Holdings, Inc. exploite une plateforme technologique dotées de solutions (marques PayPal, PayPal Credit, Venmo et Braintree) destinées à faciliter les paiements assurés via des sites marchands, des dispositifs mobiles, et par le biais de magasins.
Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- revenus des transactions (90,7%) ;
- revenus issus des prestations de services à valeur ajoutée (9,3%).
A fin 2024, PayPal Holdings, Inc. compte 434 millions de comptes actifs.
57,5% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
