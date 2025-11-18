PDD Holdings, maison-mère de Temu, a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un bénéfice ajusté de 21,08 yuans par action contre 16,84 attendus. Cette performance s’appuie sur une stratégie agressive de remises et de fortes dépenses marketing. Toutefois, le chiffre d’affaires a progressé de seulement 9% sur un an, atteignant 108,28 milliards de yuans, un ralentissement confirmé de la croissance. Malgré ces résultats solides, l’action du groupe recule de près de 6% durant la séance, reflet des inquiétudes persistantes sur les perspectives.

Dans un contexte de consommation fragile en Chine, marqué par des tensions sur l’emploi et une crise immobilière prolongée, les plateformes comme PDD, JD.com et Alibaba ont intensifié les campagnes promotionnelles pour soutenir la demande. Si le Singles' Day a permis à Pinduoduo d’afficher une progression de 11,7% de ses ventes, l’événement a globalement perdu de sa vigueur, avec des soldes étalées sur plusieurs semaines. La direction de PDD reconnaît que les résultats futurs pourraient fluctuer, en raison des investissements continus dans le soutien aux marchands et l'amélioration de ses plateformes.

À l’international, PDD doit faire face à un environnement réglementaire de plus en plus contraignant. Temu est exposée à la fin des exemptions douanières pour les petits colis aux États-Unis, et à des restrictions similaires envisagées par l’Union européenne. En France, la plateforme a été critiquée pour la vente de produits non conformes. Le groupe anticipe des défis croissants liés aux changements des règles commerciales mondiales. Malgré un revenu net ajusté en hausse à 31,38 milliards de yuans, PDD reste prudent, misant sur une adaptation constante de son modèle dans un contexte de concurrence accrue et d’incertitudes économiques persistantes.