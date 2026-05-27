PDD Holdings pénalisé par le ralentissement de la consommation en Chine
Le groupe chinois de commerce en ligne PDD Holdings a publié un net recul de son bénéfice trimestriel ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes du marché, dans un contexte de faiblesse persistante de la demande en Chine. L'action du groupe chute de près de 11% en séance. Les distributeurs chinois continuent de subir les effets de la crise immobilière, des inquiétudes sur l'emploi et du ralentissement des revenus des ménages, qui pèsent sur la consommation.
PDD, maison mère de Pinduoduo et de la plateforme internationale Temu, fait face à une concurrence intense de la part d'Alibaba, JD.com et Douyin, tous engagés dans une guerre des promotions sur le marché du discount. Le groupe investit également massivement dans son réseau logistique et dans le développement de nouvelles activités. En mars, il avait annoncé un programme d'investissement de 100 milliards de yuans sur trois ans afin de développer Xinpinmu, une nouvelle marque exploitée en propre combinant les capacités logistiques de Pinduoduo et l'expansion internationale de Temu.
Ces dépenses ont pesé sur les résultats du trimestre clos fin mars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a reculé de 15%, à 12,5 milliards de yuans, tandis que le chiffre d'affaires a atteint 106,23 milliards de yuans, en dessous des attentes des analystes. Temu continue toutefois de connaître une forte croissance à l'international grâce à son modèle de produits à bas prix. Mais ce modèle fait désormais face à un durcissement réglementaire croissant, notamment aux États-Unis et en Europe, où les exemptions de droits de douane sur les petits colis sont progressivement supprimées.
PDD Holdings Inc. est spécialisé dans l'exploitation d'une plate-forme mobile de commerce électronique en Chine. Le groupe propose notamment des vêtements, des chaussures, des accessoires, des produits de puériculture, des produits frais agricoles, des produits alimentaires, des produits électroniques grand public, des mobiliers, des articles ménagers, des produits cosmétiques, des produits de soins personnels, des articles de sport et de remise en forme et des accessoires automobiles. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- revenus issus des services de marketing en ligne (50,3%) ;
- revenus issus des commissions de transactions (49,7%).
A fin 2024, le groupe compte 15,8 millions de commerçants actifs.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.