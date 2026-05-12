S'il offre des avantages fiscaux évidents à son titulaire, le plan d'épargne en actions n'en procure en revanche aucun en cas de succession.

Avec une exonération d’impôt acquise dès ses cinq ans d’existence, le plan d’épargne en actions (PEA) est une enveloppe particulièrement attractive pour qui veut investir en Bourse. D’autant plus que son fonctionnement a été assoupli par la loi Pacte de 2019.

Pour autant, toute médaille a son revers et, dans le cas d’un PEA, c’est principalement le décès du titulaire qui peut entraîner quelques « mauvaises surprises » pour les personnes appelées à la succession.

Les prélèvements sociaux toujours dus

Si le PEA est exonéré d’impôt après cinq ans ou à la suite d’un décès, il ne faut pas oublier qu’il reste soumis aux prélèvements sociaux (désormais fixés à 18,6%). De surcroît avec un PEA, rien n’est dû tant que les fonds ne sont pas retirés.

Lors d’un décès (qui entraîne mécaniquement la clôture du PEA), la valeur liquidative ne correspond donc pas à ce que vont recevoir les héritiers. Il convient au préalable de régler les prélèvements sociaux dus sur tous les gains comptabilisés au sein du plan. Une opération qui ampute nécessairement le capital transmis.

Les droits de transmission à régler

Autre point à garder en tête: le PEA ne procure aucun avantage successoral. Autrement dit, le capital transmis entre dans le patrimoine soumis aux droits de transmission. Une fiscalité supplémentaire n’est donc pas à exclure si la valeur de l'ensemble des actifs reçus dépasse les plafonds d’exonération (par exemple 100.000 euros entre parent et enfant).

Pour un PEA, les droits sont calculés sur la valeur liquidative mais les prélèvements sociaux sont bien entendu pris en compte en tant que passif. La taxation s'effectue ainsi sur la valeur nette de prélèvements.

Aucune anticipation possible

Le PEA étant attaché à son détenteur, il n’est absolument pas possible d’en anticiper la transmission. Les comptes-titres ordinaires permettent par exemple de lisser une transmission afin d'en réduire le coût (via un démembrement). Ils permettent aussi d’organiser la transmission en affectant des actifs spécifiques à chaque successeur désigné.

Avec un PEA, l’investisseur n’a aucune latitude. A son décès, le PEA sera clôturé et les titres transférés sur un compte-titres ordinaire dans l’attente d’une décision des héritiers. Ces derniers devront alors choisir entre la liquidation du portefeuille ou sa conservation sous forme de compte-titres, avec une cohabitation nécessaire et un risque de mésentente.

Pas de transfert envisageable

Bien entendu, les successions ne sont pas toutes problématiques. La présence d’un seul héritier simplifie par exemple les procédures. Mais même dans un tel cas, la procédure applicable au PEA est très claire.

L’héritier ne peut ni conserver le plan ni transférer les titres reçus sur son propre PEA. Pour garder le même portefeuille au sein de son PEA, celui qui hérite doit obligatoirement vendre les titres, verser le produit de la vente sur le compte-espèces de son PEA (déduction faite de la fiscalité) puis racheter les actions en question.

C’est ce qu’a rappelé récemment le médiateur de l’AMF dans un litige qui opposait une veuve à son établissement bancaire. Ce dernier avait initialement validé le principe d’un transfert sur le PEA de l’épouse survivante avant de faire volte-face, la loi ne permettant pas cette procédure. Un cas qui prouve que certains professionnels eux-mêmes peuvent être surpris par les subtilités du PEA.

Agir en amont

Pour toutes ces raisons, certains conseillers patrimoniaux recommandent de prendre les devants. A un âge avancé, les contraintes successorales du PEA l’emportant sur ses atouts fiscaux, ils suggèrent de basculer vers une enveloppe plus favorable à la transmission : un contrat d’assurance-vie autorisant l’investissement en direct, un compte-titres ordinaire ou un contrat de capitalisation.