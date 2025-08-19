Peabody met fin à son accord d'acquisition avec Anglo American

Peabody annonce la résiliation de ses accords d'achat avec Anglo American en raison d'un changement défavorable significatif lié aux actifs de charbon sidérurgique du groupe britannique. Cette décision intervient cinq mois après un incident survenu à la mine Moranbah North, dont la cause reste indéterminée et qui n'a toujours pas repris une production longue taille durable.



'Faute d'accord révisé compensant l'impact de cet événement sur la mine la plus importante de la transaction, nous avons choisi d'y mettre fin', a justifié Jim Grech, directeur général de Peabody.



Initialement prévue pour avril 2025, la clôture de l'acquisition est donc annulée. Peabody a également mis fin à la vente de la mine Dawson à PT Bukit Makmur Mandiri Utama.



L'entreprise entend désormais exécuter une stratégie fondée sur quatre axes : exploitation sûre et durable, retour de 65 à 100% du cash-flow libre aux actionnaires, croissance organique via son portefeuille et discipline financière.