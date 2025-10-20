Pearson : UBS laisse son objectif de cours à 1 460 pence

UBS reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 1 460 pence. Cet objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 33% du titre.



'Le troisième trimestre de Pearson a enregistré une accélération, et l'entreprise anticipe une nouvelle accélération au quatrième trimestre. Les prévisions sont confirmées' souligne UBS.



'Les écoles virtuelles ont enregistré une forte croissance au cours du trimestre, mais l'enseignement supérieur a été plus faible que prévu' rajoute le bureau d'analyse.



La direction a indiqué être en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2025 et a laissé ses perspectives à moyen terme inchangées.



'Nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires plus forte pour le second semestre' a précisé le groupe.