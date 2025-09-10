Pearson : UBS réitère son conseil à l'achat

UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 1460 pence. Cet objectif représente un potentiel de hausse de 39% du titre.



L'analyste estime que la croissance organique de Pearson est attendue à 4 % au troisième trimestre, grâce à la tendance des inscriptions et à la solide croissance du BPA qui soutiennent son potentiel de revalorisation.



'Les actions Pearson offrent une opportunité intéressante et nous prévoyons que les prévisions pour 2025 seront réaffirmées lors des résultats intermédiaires' indique UBS.



La direction a indiqué être en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2025 et a laissé ses perspectives à moyen terme inchangées.



'Nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires plus forte pour le second semestre' a précisé le groupe.