Pearson : UBS réitère son conseil à l'achat

UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 1460 pence. L'analyste estime que la croissance organique de Pearson est attendue à 4 % au troisième trimestre, grâce à la tendance des inscriptions et à la solide croissance du BPA qui soutiennent son potentiel de revalorisation.



Au cours actuel; le titre présente un PER 2025 d'environ 16 fois avec un rendement de près de 2%.