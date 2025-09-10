UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 1460 pence. L'analyste estime que la croissance organique de Pearson est attendue à 4 % au troisième trimestre, grâce à la tendance des inscriptions et à la solide croissance du BPA qui soutiennent son potentiel de revalorisation.
Au cours actuel; le titre présente un PER 2025 d'environ 16 fois avec un rendement de près de 2%.
Pearson : UBS réitère son conseil à l'achat
Publié le 10/09/2025 à 17:28
-1,33 %
-0,06 %
