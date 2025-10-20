Pearson plc est spécialisé dans l'édition de livres éducatifs, notamment des livres scolaires, d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Le groupe propose parallèlement des tests d'évaluation pédagogique et des services d'enseignement en ligne, ainsi que des services exploitation d'écoles, de collèges et d'universités.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (13,7%), Europe (3,4%), Etats-Unis (68,8%), Asie-Pacifique (8,8%), Canada (1,9%) et autres (3,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.