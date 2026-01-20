En Bourse comme sur tout marché, chaque actif a un prix. Mais quel est vraiment le prix à payer pour prendre le contrôle d'une entreprise cotée ? Pour y voir clair, il faut distinguer deux notions clés : la capitalisation boursière et la valeur d'entreprise, qui suscitent encore bien des confusions.

Capitalisation boursière ou valeur d'entreprise ?



La capitalisation boursière correspond à la valeur des capitaux propres, c'est-à-dire à ce qui revient aux actionnaires.

La valeur d'entreprise, elle, additionne ces capitaux propres à l'endettement net (dettes financières moins trésorerie disponible). Elle reflète donc la valeur totale de l'entreprise, créanciers compris.



Le raisonnement est simple : acquérir une société, c'est reprendre son actif, mais aussi ses dettes, qu'il faudra rembourser ou refinancer. La valeur d'entreprise donne donc une estimation plus complète du prix à payer.



Quatre grands cas de figure



Si l'entreprise n'a ni dettes ni trésorerie excédentaire, capitalisation boursière et valeur d'entreprise sont quasiment équivalentes.

Début 2026, L'Oréal affiche grosso-modo 205 MdsEUR de capitalisation et de valeur d'entreprise. Sa dette nette (trésorerie - dette brute) est très faible.



Si l'entreprise n'a pas de dettes mais une trésorerie excédentaire, la valeur d'entreprise est inférieure à la capitalisation.

Hermès International affiche une capitalisation de 230 MdsEUR mais une valeur d'entreprise de 217,6 MdsEUR. L'explication tient dans sa trésorerie nette excédentaire, qui atteint 12 MdsEUR. En réalité, Hermès affichait une dette un peu supérieure à 2 MdsEUR fin 2024, mais sa trésorerie dépasse de loin ce niveau.



Si l'entreprise est fortement endettée, la capitalisation est bien en dessous de la valeur d'entreprise.

C'est le cas d'Orange : le modèle économique du groupe, qui nécessite beaucoup d'investissement, fait que sa dette est conséquente. Sur la base des chiffres du début de l'année 2026, la capitalisation de l'opérateur atteint 39,27 MdsEUR, mais sa valeur d'entreprise est de 67,4 MdsEUR, car la dette nette est estimée par les analystes à 28,11 MdsEUR à fin 2025. Pour autant, Orange n'apparaît pas comme une entreprise surendettée, parce qu'elle est en mesure de mettre d'importants revenus récurrents en face du remboursement de sa dette.



Si l'endettement est critique et la solvabilité menacée, les capitaux propres ne valent presque plus rien, tandis que la valeur d'entreprise reste élevée : les créanciers ont en quelque sorte pris le contrôle.

C'est la situation d'Emeis (ex-Orpea), qui a du lancer une sévère restructuration financière aux dépens de ses actionnaires. Même après la transformation d'une partie de la dette en actions, la société affiche des ratios déséquilibrés : la capitalisation atteint 2,2 MdsEUR, mais la valeur d'entreprise s'affiche à 7,5 MdsEUR, à cause d'une dette qui dépasse 5 MdsEUR. Mais contrairement à Orange, la qualité des résultats pose question, ce qui explique la prudence du marché.



Quelle métrique utiliser pour évaluer une entreprise ?



La réponse raisonnable est : le plus de métriques possibles. Pour les sociétés rentables, en croissance, sans souci de refinancement, la capitalisation boursière reste une référence pertinente, sur laquelle sont d'ailleurs construits un certain nombre de ratios financiers.

Pour les entreprises fragilisées, endettées ou confrontées à des vents contraires, la valeur d'entreprise a davantage de sens.

Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est la confrontation de plusieurs ratios qui va permettre d'affiner l'analyse.

Voici le triptyque à retenir :