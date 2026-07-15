Faisons un petit retour en arrière, jusqu'en 2023. Votre portefeuille adossé au CAC 40 a gagné 16,5% hors dividende sur l'année : une belle performance. Puis vous découvrez le Merval, l'indice vedette de la Bourse de Buenos Aires : +360%. Plus de vingt fois mieux que Paris. De quoi se demander si vous n'auriez pas dû vendre vos actions françaises pour foncer sur l'Argentine.

La réponse est riche d'enseignements, car ce fameux +360% ne veut presque rien dire tant qu'on ne l'a pas passé au tamis de deux filtres indispensables : l'inflation et le taux de change.

La prise en compte de l'inflation argentine permet de mesurer l'enrichissement réel d'un investisseur local. Pour un investisseur français, la mesure décisive reste toutefois la performance convertie en euros, éventuellement corrigée ensuite de l'inflation française.

Premier filtre : l'inflation

Une hausse ne signifie pas la même chose selon le rythme auquel montent les prix autour de vous.

En 2023, l'inflation argentine a atteint environ 211%, soit l'une des plus élevées au monde et un record pour le pays depuis plus de 30 ans. Autrement dit, les prix ont plus que triplé en un an. Sur les +360% affichés par le Merval, l'essentiel ne fait donc que compenser cette envolée des prix. Une fois l'inflation retirée, le gain réel en pesos tombe autour de +48%. C'est encore très correct, puisque le Merval a bel et bien battu l'inflation.

C'est toute la différence entre performance nominale (le chiffre brut) et performance réelle (une fois l'érosion des prix retirée). A l'inverse, le +16,5% du CAC 40, dans une zone euro où l'inflation refluait, correspond à un gain réel proche de +12,4%. Plus modeste en apparence, il pèse bien plus lourd en pouvoir d'achat que ne le suggère l'écart brut.

Second filtre : le taux de change

Un indice progresse dans sa devise. Le Merval s'exprime en pesos, votre épargne en euros. Or en 2023, le peso s'est effondré : après l'élection de Javier Milei, le taux de change officiel a été dévalué de plus de 50% en décembre, passant d'environ 366 à 800 pesos pour un dollar américain.

Résultat, une fois le +360% converti en devise forte, tout dépend du taux retenu. Et c'est là que l'exemple devient instructif. Au taux officiel, le gain du Merval fond à moins de 1% sur l'année : la hausse en pesos est presque entièrement avalée par la dévaluation.

Au taux libre (le contado con liquidación, celui qui est accessible à un investisseur étranger), il ressort autour de +63% en dollars, soit près de +60% une fois ramené en euros. Ce grand écart entre deux taux pour un même indice, qui est impensable dans la zone euro, résume à lui seul pourquoi une performance libellée en monnaie instable ne se compare jamais à une performance en euros au pied de la lettre.

Dans une version moins spectaculaire, nous vous avions expliqué l'année dernière pourquoi votre ETF S&P 500 a terminé l'année à +4% alors que l'indice avait gagné 16,5%. C'est le même mécanisme.

Le risque politique, embarqué dans les chiffres

Il reste une troisième dimension, que le pourcentage masque totalement : le risque. En Argentine, il est d'abord politique.

Si le Merval s'est envolé en 2023, c'est en bonne partie parce que les marchés anticipaient l'arrivée au pouvoir de Javier Milei et son programme de choc (libéralisation, austérité budgétaire, promesse de dollarisation…). Autrement dit, une large part de la hausse était un pari sur une orientation politique, par nature réversible : un autre résultat électoral, ou un revirement de cap, aurait pu produire l'effet inverse. Ce n'est pas la même chose que d'encaisser la croissance régulière des bénéfices des entreprises du CAC 40.

Surtout, l'écart abyssal entre taux officiel et taux libre n'a rien d'un hasard de marché : il est le produit direct du contrôle des capitaux, qui lui aussi est une décision politique. Concrètement, un investisseur étranger ne peut pas nécessairement convertir ses pesos au taux officiel ni rapatrier librement ses gains : son capital peut se retrouver bloqué, ou ne ressortir qu'au prix d'une lourde décote. A cela s'ajoute l'historique du pays, en particulier ses défauts souverains à répétition et ses crises de change, qui rappelle qu'un rendement à trois chiffres est aussi la contrepartie d'une instabilité chronique.

En clair, le +360% n'était pas seulement gonflé par l'inflation et la devise : il s'accompagnait d'un risque politique et monétaire considérable, auquel le CAC 40 n'expose pas votre épargne.

Le Merval n'est pas un exemple isolé, ni tentant pour l'investisseur. A l'heure des ETF, il est en effet possible d'investir des marchés intouchables jusqu'ici. Le cas du marché turc est lui aussi emblématique, avec de fortes variations, une banque centrale politisée et une forte volatilité de la devise et de l'inflation. Voici un tableau récapitulatif basé sur l'indice BIST 30, l'un des indices phares de la Bourse turque. On constate qu'en dépit de variations haussières extravagantes et répétées, un investissement de moyen terme (10 ans) n'a pas donné grand-chose en données réelles.

Evolution de l'indice turc BIST 30 sur neuf ans (2017-2025). Pour chaque année : performance nominale de l'indice (BIST30), inflation en Turquie, variation de la livre face à l'euro (LYR/EUR), puis performance réelle pour l'investisseur local (déflatée) et pour l'investisseur de la zone euro (convertie en euros). Les deux dernières lignes donnent le cumul sur la période et le taux de croissance annuel moyen (CAGR). Source : Zonebourse avec S&P Capital IQ.

Le verdict

Mais revenons sur le Merval et reprenons le même chiffre de départ (le +360%), et faisons-le passer par les deux filtres :

Sans correction : +360%, contre +16,5% pour le CAC 40.

En pouvoir d'achat local : environ +48% pour le Merval après inflation argentine, contre environ +12,4% pour le CAC 40 après inflation française.

Pour un investisseur français : environ +60% en euros pour le Merval en utilisant le taux financier CCL, avant frais, fiscalité et contraintes de rapatriement. La conversion au taux officiel, qui donne environ 1%, est essentiellement théorique.

Alors, auriez-vous mieux fait d'acheter le Merval ? A posteriori, oui. Même ramenée en euros, sa performance a largement dépassé celle du CAC 40. Mais le gain réellement accessible était bien inférieur aux 360% affichés en pesos, et il a été obtenu au prix de risques monétaires, politiques et réglementaires beaucoup plus élevés. L'occasion de rappeler que, derrière un rendement spectaculaire, se cache souvent un risque tout aussi spectaculaire.