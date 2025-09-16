Cours erratique, faible transparence, cotation sur un marché peu régulé, messages promotionnels agressifs : plusieurs signaux permettent d'identifier une action potentiellement manipulée. Le cas Mexedia illustre les risques liés aux pratiques de type pump & dump. L'AMF appelle les investisseurs à la vigilance.

L'Autorité des marchés financiers a fait suspendre, la semaine dernière, la cotation des actions de la société italienne Mexedia, au motif qu'elle soupçonne un pump & dump sur le titre. Le régulateur "a relevé plusieurs indices d’une possible manipulation de cours sous forme de pratique de type bouilloire", que les anglo-saxons appellent pump & dump. L'AMF recommande aux investisseurs qui auraient acheté des titres à la suite d’argumentaires agressifs de conserver l’ensemble des pièces à leur disposition (copies d’écran, échanges de mail ou via des messageries privées) et à les lui transmettre en contactant la plateforme Epargne Info Service.

La technique de la bouilloire est une pratique vieille comme la bourse consistant à approcher des investisseurs et à leur faire miroiter un fort potentiel de hausse d’une action qu’il faut saisir rapidement. Les achats ainsi suscités font monter le cours et les volumes échangés, et servent l’argumentaire de la personne qui engendre d’autres achats, entretenant de fait une pression acheteuse sur le titre. La personne à l'origine de la bouilloire, qui passe souvent par des forums ou d'autres vecteurs de transmission, en profite pour revendre les actions qu'elle détient en quantité. Quand le pot-aux-roses est révélé, le cours sombre et les suiveurs se font plumer.

Quelques astuces pour identifier une arnaque boursière

La plupart du temps, la manipulation porte sur des actions qui s'y prêtent, soit parce qu'il est difficile de vérifier les informations qui les concernent, soit parce qu'elles sont dans une situation qui laissent penser à la bonne affaire à côté de laquelle les autres investisseurs seraient passés. Notez bien qu'un pump & dump n'implique pas une collusion des manipulateurs avec la société elle-même et ses dirigeants. Toutefois, ils portent souvent sur certains types d'entreprises.

En tant qu'investisseur, vous devez vous méfier des histoires qui sont trop belles pour être vraies. En complément des précautions générales à prendre quand on investit, voici quelques signaux d'alerte concrets :

La valeur est cotée sur un marché libre (pour les actions cotées sur Euronext Access, le code de l'action commence par "ML") ou peu régulé (sur Euronext Growth, le code de l'action commence par AL).

La valeur n'est pas cotée sur son marché domestique mais sur un marché peu régulé à l'étranger.

La société publie peu ou pas d'indications sur son activité (manque de transparence), ou à l'inverse s'épanche en annonces fracassantes au moindre contact commercial.

La société publie fréquemment ses comptes en retard.

La société évolue dans un secteur dont les caractéristiques sont bien connues mais étale des performances financières hors normes.

Les mouvements du cours de bourse sont brutaux et erratiques.

La capitalisation est disproportionnée par rapport à l'activité.

Le cours ne cesse de s'enfoncer. Rares sont les entreprises dont l'action baisse continuellement qui découvrent la martingale pour devenir des stars boursières.

La valeur est soudainement plébiscitée par un ou des individus sur des forums ou via des réseaux sociaux, avec un message incitatif agressif.

Le cas de Mexedia est assez symptomatique : c'est une entreprise italienne basée à Rome (code ISIN débutant par IT pour Italie, IT0005450819), qui est entrée en bourse en 2021 sur Euronext Growth (marché peu encadré) à Paris (ALMEX) alors qu'elle ne réalise aucun chiffre d'affaires en France, apparemment. Son cours n'a cessé de baisser jusqu'au printemps 2025, jusqu'à 1,10 EUR avant de remonter en flèche à jusqu'à près de 90 EUR. Ses comptes sont compliqués à décrypter, même s'ils sont publiés semestriellement avec régularité (prochain point sur les semestriels le 26 septembre). La société compte très peu d'employés et réalise de gros chiffres d'affaires, si bien que ses ratios détonnent dans le secteur, comme le montre cette copie d'écran du Screener Zonebourse.

Donc même sans avoir un avis particulier sur les qualités fondamentales de Mexedia, la somme de signaux qui clignotent au rouge suffit à prouver que le dossier est extrêmement risqué.