L'usage de métaphores dans les analyses financières est fréquent. Les lecteurs enthousiastes de l'actualité boursière découvrent souvent ces expressions imagées. Penchons-nous sur l'une d'entre elles : la stratégie des "picks and shovels", ou dans la langue de Molière "pioches et pelles".

D'où vient cette expression ?



L'expression trouve son origine dans la célèbre ruée vers l'or du 19ème siècle aux États-Unis. À cette époque, dans le pays de l'Oncle Sam, des milliers de mineurs ont tout quitté dans l'espoir de faire fortune en s'emparant de l'or, mais la majorité d'entre eux ont tout perdu (fait faillite). En revanche, les marchands qui leur vendaient les outils (pioches, pelles, tamis, cartes, boussoles, chariots...) se sont enrichis immanquablement. Ainsi, nul n'était certain de trouver ce fameux métal jaune, mais tous les mineurs devaient s'équiper.



Autrement dit, au lieu de chercher de l'or, vous vendez le matériel pour le déterrer / arrêtez de chercher de l'or : vendez les pioches !



Dans le jargon de la Bourse, cette expression désigne une stratégie limpide : ne pas parier sur l'entreprise qui va remporter la course d'un nouveau marché, mais sur celles qui fournissent les outils indispensables nécessaires à la production d'un produit final par un secteur d'activité (matériaux, équipements, services ou technologies).



En d'autres termes, la stratégie "picks and shovels" permet aux investisseurs de s'exposer à un secteur d'activité en croissance avec un risque moindre en misant sur les fournisseurs plutôt que les fabricants du produit final.



L'exemple de l'IA



Transposée au contexte de la révolution technologique actuelle, cette analogie permet de distinguer clairement les différents acteurs du marché :



- les chercheurs d'or : ce sont les sociétés qui développent les modèles d'IA grand public ou des applications spécifiques (OpenAI avec ChatGPT, Google avec Gemini, Anthropic, ou des milliers de startups). ll est encore impossible de savoir laquelle dominera le marché dans 5 ou 10 ans.



- les vendeurs de "pioches et pelles" : ce sont les entreprises qui fabriquent le matériel hardware et les infrastructures indispensables pour faire tourner ces IA.



Un des exemples les plus marquants de ces dernières années est sans conteste Nvidia. Pour entraîner et faire fonctionner une IA générative, il faut une puissance de calcul phénoménale que seuls des processeurs très spécifiques (les GPU) peuvent fournir. Le géant américain des concepteurs de processeurs graphiques ne vend pas directement l'application d'IA finale au grand public. Or il fournit les "pioches" (qui représentent, dans ce cas, les puces graphiques H100, Blackwell - applications de calcul de centre de données - , etc.) aux mastodontes de la tech : Microsoft, Google, Meta et Amazon.



L'exemple avec les véhicules électriques



Par ailleurs, on peut aussi appliquer cet adage à l'univers de l'automobile et des voitures électriques. Ici, les constructeurs de véhicules (Tesla, BYD, Rivian, Lucid) incarneraient les chercheurs d'or qui se livrent une concurrence rude.



Les vendeurs de "pioches et pelles" sont représentés eux par les fournisseurs de puces électroniques de puissance nécessaires à la construction de ces véhicules. Une voiture électrique comporte deux à trois fois plus de puces électroniques qu'une voiture thermique, notamment des semi-conducteurs en carbure de silicium pour gérer l'énergie du moteur. Les acteurs clés pour construire ces puces se nomment STMicroelectronics ou Infineon.



De la même manière, les batteries ont un besoin vital de lithium. Plutôt que de choisir un constructeur, la stratégie consiste ici à miser sur les géants mondiaux de l'extraction et du raffinage de ce métal mou et gris argenté, à l'image d'Albemarle ou de SQM.



La stratégie "picks and shovels" est un bon moyen de varier son portefeuille et de surfer sur des mégatendances (IA, transition énergétique, santé...) sans endurer la volatilité liée à une seule marque. Cependant, il faut rester vigilant sur les valorisations : même la meilleure des pioches devient un mauvais investissement si vous la payez au prix de l'or.