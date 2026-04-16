Pédagogie : la vente à découvert, un pari sur la baisse qui divise les marchés

Souvent accusée d'amplifier les crises, parfois saluée pour son rôle de garde-fou, la vente à découvert reste mal comprise du grand public. En France, elle fait régulièrement irruption dans le débat lors des secousses boursières.

La vente à découvert consiste à parier sur la baisse d'un titre. Concrètement, un investisseur emprunte des actions (auprès d'un intermédiaire ou d'un autre investisseur), les vend immédiatement sur le marché, puis espère les racheter plus tard à un prix inférieur pour les restituer. La différence constitue son gain. Si le cours monte au lieu de baisser, la perte peut en théorie être illimitée, ce qui en fait une stratégie risquée, réservée à des acteurs avertis.



En France, la vente à découvert est encadrée par l'AMF dans le cadre d'un règlement européen. En pratique, toute position courte nette atteignant 0,1% du capital d'une société cotée doit être déclarée au régulateur, puis à chaque franchissement de 0,1 point supplémentaire, à la hausse comme à la baisse. A partir de 0,5% du capital, la position devient publique. L'objectif est double : assurer la transparence du marché et permettre au régulateur de repérer d'éventuels mouvements spéculatifs excessifs. Il existe donc une zone grise entre 0,1% et 0,5% où seul le régulateur est informé.



Lors de crises aiguës (comme en 2008 ou au début de la pandémie de Covid-19), les autorités ont même temporairement interdit la vente à découvert sur certaines valeurs, notamment bancaires, afin de limiter les mouvements de panique.



Les hedge funds anglo-saxons dominent le marché



Les principaux utilisateurs de la vente à découvert sont les hedge funds, certains investisseurs institutionnels et des traders spécialisés. Ils s'en servent pour spéculer, mais aussi pour couvrir des portefeuilles (hedging) ou arbitrer des écarts de valorisation. En France, quelques noms, souvent anglo-saxons, se retrouvent régulièrement sous les projecteurs lorsqu'ils prennent des positions contre des sociétés cotées, déclenchant parfois des réactions virulentes de la part des dirigeants concernés.



Au 16 avril 2026 (Zonebourse avec AMF), les plus gros vendeurs à découvert de sociétés françaises sont Marshall Wace, AQR Capital, Citadel, DE Shaw, QUBE et Two Sigma. Les sociétés les plus shortées en pourcentage du capital sont :

- Ubisoft (9 fonds identifiés)

- Teleperformance (12 fonds identifiés)

- Valeo (8 fonds identifiés)

- Edenred (10 fonds identifiés)

- Vallourec (3 fonds identifiés)



Il existe aussi des activistes spécialisés dans la vente à découvert. Le processus diffère de celui d'un hedge fund, qui a une approche diversifiée et souvent quantitative. Les vendeurs comme Muddy Waters ou Gotham préfèrent cibler une entreprise en particulier, après avoir monté un dossier sur elle. En révélant publiquement leur position vendeuse, déjà constituée, ils provoquent des réactions négatives brutales, qui leur garantissent des plus-values rapides.



Efficacité du marché vs soupçons de manipulation



Les défenseurs de la vente à découvert avancent plusieurs arguments. D'abord, elle contribue à l'efficacité des marchés en permettant une meilleure formation des prix : sans vendeurs à découvert, les bulles pourraient gonfler plus longtemps. Ensuite, elle joue un rôle de "lanceur d'alerte" : certains fonds ont révélé des fraudes ou des faiblesses comptables en enquêtant sur des entreprises surévaluées. Enfin, elle apporte de la liquidité, facilitant les échanges même dans des marchés tendus.



A l'inverse, ses détracteurs dénoncent un mécanisme potentiellement déstabilisateur. En période de stress, les ventes à découvert peuvent accentuer les chutes de cours et alimenter des spirales baissières. Elles sont aussi perçues comme des attaques spéculatives contre des entreprises fragiles, voire contre des secteurs entiers. En France, le sujet est particulièrement sensible sur le plan politique et médiatique, où la figure du "fonds vautour" reste un repoussoir commode.