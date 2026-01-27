Pédagogie : le "Moment Liz Truss", ou quand le marché siffle la fin de la récré politique

C'est l'histoire d'une Première ministre britannique, d'une laitue et d'un crash obligataire.

Si vous suivez l'actualité financière, vous avez sûrement entendu l'expression "un moment Liz Truss" (ou Liz Truss moment pour les anglophones) utilisée pour qualifier les moments de tension sur le marché obligataire. La formule est ressortie du chapeau à l'occasion des frictions apparues sur le marché de la dette au Japon, à la fin du mois de janvier 2026.



Mais pourquoi le nom d'une dirigeante restée au pouvoir seulement 44 jours (moins longtemps que la durée de conservation d'une laitue, comme l'avait cruellement souligné la presse anglo-saxonne) est-il devenu la définition universelle de la punition du politique par le marché ?



Budget "magique" et Bond Vigilantes



Septembre 2022. Le Royaume-Uni fait face à une inflation galopante et une croissance en berne. Liz Truss et son chancelier de l'Echiquier (le ministre des Finances), Kwasi Kwarteng, dévoilent un "mini-budget". Le plan est audacieux : des baisses d'impôts massives (les plus importantes depuis 1972) pour relancer la machine. Le problème ? Ces cadeaux fiscaux ne sont pas financés par des économies ailleurs. Ils sont financés par de la dette. Beaucoup de dette. Le gouvernement parie que la croissance future remboursera l'addition. C'est la théorie du ruissellement poussée à son extrême.



En finance, il y a une règle simple : on ne prête qu'aux riches, ou du moins, à ceux qui savent compter. Quand un Etat annonce qu'il va creuser son déficit sans plan crédible pour le combler, les investisseurs qui achètent sa dette (les obligations d'Etat, appelées Gilts au Royaume-Uni) prennent peur. Ils se disent : "Ce pays va imprimer de la dette à ne plus savoir qu'en faire, ce qui va créer de l'inflation et diluer la valeur de mes obligations". Par conséquent, ils vendent massivement les obligations britanniques. Et quand tout le monde fait la même chose, leur prix chute et leur rendement explose.



En quelques jours, les taux d'emprunt à 30 ans du Royaume-Uni sont passés de 3,5% à plus de 5%. Pour un marché obligataire d'Etat, censé être le placement le plus sûr et le plus stable du monde, c'est l'équivalent d'un krach boursier.



Margin call



C'est là que le "moment Liz Truss" passe de "problème politique" à "danger financier extrême". Ce que Liz Truss n'avait pas vu venir, c'est que les fonds de pension britanniques (qui gèrent les retraites des citoyens) utilisaient des stratégies complexes appelées LDI (Liability-Driven Investment).



Pour faire simple : ces fonds utilisaient des produits dérivés pour se couvrir contre les mouvements de taux. Mais quand les taux ont explosé brutalement, ces fonds ont reçu des appels de marge. Ils devaient trouver du cash, tout de suite, pour garantir leurs positions. Pour trouver ce cash, ils ont dû vendre des Gilts, ce qui a fait baisser les prix encore plus, faisant remonter les taux encore plus haut, déclenchant de nouveaux appels de marge.



C'est le fameux cercle vicieux. Le système financier britannique était au bord de l'implosion. La Banque d'Angleterre a dû intervenir en urgence pour racheter de la dette et calmer l'incendie, humiliant au passage le gouvernement.



Pourquoi l'expression a-t-elle fait florès ?



Aujourd'hui, un "moment Liz Truss" désigne l'instant précis où les marchés financiers perdent confiance dans la discipline budgétaire d'un gouvernement et le punissent immédiatement par une hausse brutale des coûts d'emprunt. C'est devenu l'épouvantail brandi par les analystes dès qu'un pays présente un budget qui semble ignorer les réalités comptables.



Ce qu'il faut retenir :

- le marché obligataire est le véritable "juge de paix" des politiques économiques;

- on ne peut pas financer des baisses d'impôts ou des dépenses infinies uniquement par la dette si les créanciers ne sont pas d'accord;

- quand la crédibilité budgétaire saute, la sanction est immédiate, violente, et souvent fatale politiquement;

- tout le monde a tiqué sur la durée de vie de la salade : apparemment, c'est possible, en choisissant une variété résistante, en la gardant au froid sans la toucher et... en n'essayant pas trop de la manger à la fin.