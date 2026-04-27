Pédagogie : pourquoi la dette de la France est moins bien notée que celle des USA ?

La dette américaine dépasse celle de la France. Pourtant, les Etats-Unis bénéficient de meilleures notes de crédit. En réalité, les marchés ne jugent pas uniquement sur le niveau de dette, mais sur la capacité d'un pays à la supporter, à la financer et à rester crédible.

Les chiffres semblent contradictoires. La dette publique américaine représente 123,3% du PIB, contre 115,9% pour la France. Pourtant, les agences de notation continuent d'attribuer des notes supérieures aux USA. Chez Standard & Poor's, les Etats-Unis sont notés AA+ contre A+ pour la France, soit trois crans au-dessus.



Un indicateur utile mais insuffisant



Le ratio dette/PIB est l'indicateur de référence pour comparer l'endettement des pays. Il permet une lecture rapide mais reste incomplet. Il ne renseigne ni sur la capacité réelle de remboursement, ni sur la structure de la dette, ni sur la confiance accordée par les investisseurs. Deux pays peuvent afficher un ratio similaire mais présenter des profils de risque très différents.



L'exemple le plus simple revient à comparer deux personnes qui ont chacune 200 000 EUR de dettes. Si l'une gagne 2 000 EUR par mois et l'autre 5 000 EUR, on comprend vite que leur solidité financière n'est pas identique. Mais de nombreuses autres considérations entrent en ligne de compte : patrimoine, perspective d'évolution salariale, taux d'imposition, etc. Entre deux Etats, c'est la même chose. La situation des Etats-Unis et de la France ne peut se réduire à une simple comparaison entre la dette et le PIB.



Le privilège américain



Le premier avantage des Etats-Unis, c'est leur monnaie. Le dollar est la principale devise utilisée dans le monde. Les banques centrales, les entreprises et les investisseurs en ont besoin en permanence. Même en cas de crise, il y aura des acheteurs.



Cette situation est renforcée par le fait qu'ils empruntent dans leur propre monnaie. En cas de problème, ils peuvent s'appuyer sur la Réserve fédérale pour injecter de la liquidité. Le dollar se déprécie mais cela réduit fortement le risque de défaut.



La situation est différente pour la France. Elle utilise l'euro, qui est géré par la Banque centrale européenne. Elle ne peut pas décider seule de créer de la monnaie. Cela limite sa marge de manoeuvre en cas de crise.



La croissance comme moteur



Au-delà de la dimension monétaire, la dynamique économique joue un rôle important. Le ratio dette/PIB est une fraction. Pour stabiliser la dette il faut que le dénominateur (le PIB) augmente ou que le numérateur (la dette) baisse, c'est mathématique.



Les Etats-Unis ont généralement une croissance plus élevée que la France. Leur population augmente plus vite, leur marché du travail est plus flexible et leur économie est très innovante, notamment dans la technologie avec la montée en puissance de l'IA. Cela rassure les investisseurs, car le pays peut continuer à générer des revenus.



"Too big to fail"



Les obligations américaines ont aussi un statut particulier. Elles sont considérées comme l'actif le plus sûr au monde. Elles servent de référence sur de nombreux marchés financiers.



En période de crise, les investisseurs ne fuient pas les Etats-Unis, ils s'y réfugient. Lors des crises financières ou géopolitiques, les capitaux se dirigent vers les obligations américaines, ce qui fait baisser leurs taux d'intérêt. S'ils faisaient défaut, le système financier mondial s'effondrerait instantanément. C'est l'assurance "too big to fail", personne n'a intérêt à ce qu'il chute.



Cette centralité repose aussi sur l'absence d'alternative crédible. Le yuan chinois est très contrôlé par l'Etat, ce qui limite son attractivité. L'euro repose sur plusieurs pays avec des situations différentes, ce qui complique son rôle de valeur refuge.



La marge de manoeuvre



Les USA ont une marge de manoeuvre fiscale avec un taux d'imposition plus bas que la moyenne de l'OCDE. S'ils voulaient vraiment rembourser, ils pourraient augmenter les impôts, c'est une garantie implicite.



La France, elle, a déjà un taux de prélèvements obligatoires très élevé, autour de 45% du PIB. Augmenter encore les impôts serait économiquement et politiquement difficile.



Le seul vrai risque : la politique



Le point le plus intéressant est que les rares dégradations de la note américaine n'ont pas toutes été liées à l'économie.



Lorsque Fitch Ratings a abaissé la note des Etats-Unis en 2023, la raison principale était politique. Les blocages répétés au Congrès sur le relèvement du plafond de la dette créent un risque de défaut dit "technique".



Autrement dit, les Etats-Unis ont largement les moyens de rembourser, mais leur système politique peut constituer un maillon faible.



Ce que regardent vraiment les agences de notation



Les agences de notation ne regardent donc pas seulement la dette. Elles évaluent la stabilité politique, la solidité des institutions, la crédibilité des politiques économiques et la capacité d'un pays à faire face aux crises. Sur presque l'ensemble de ces critères, les Etats-Unis bénéficient d'un avantage. La France est plus jugée sur sa gestion budgétaire, car elle dispose de moins de leviers.