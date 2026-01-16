Pédagogie : pourquoi le Brent et le WTI ont un prix différent ?

Quand on parle du "prix du pétrole", on oublie souvent une chose essentielle : il n'existe pas un pétrole unique, mais des pétroles aux qualités et aux usages différents. Le Brent et le WTI sont les deux références les plus connues, et leur écart de prix intrigue souvent les investisseurs.

Le pétrole brut n'est jamais consommé tel quel : il doit être raffiné. Sa valeur dépend donc de sa qualité, principalement mesurée selon deux critères simples. D'abord sa densité (ou gravité API) : plus un pétrole est "léger", plus il est facile à transformer en carburants utiles comme l'essence ou le diesel. Ensuite sa teneur en soufre : un pétrole peu soufré est moins polluant et moins coûteux à traiter. Résultat logique : les pétroles légers et peu soufrés sont en général plus chers que les pétroles lourds et très soufrés.



Brent, WTI : mêmes qualités, usages différents



Le WTI (West Texas Intermediate) et le Brent sont tous deux des pétroles légers et peu soufrés, donc de bonne qualité. La différence majeure ne vient pas de leur composition, mais de leur localisation et de leur logistique. Le WTI est produit aux Etats-Unis et stocké à Cushing, dans l'Oklahoma, un point intérieur peu pratique pour l'exportation. Il alimente surtout le marché américain. Le Brent, lui, provient de la mer du Nord et est chargé dans des ports maritimes facilement accessibles, ce qui en fait la référence idéale pour le commerce mondial. C'est pour cette raison que le Brent sert de base de prix pour environ deux tiers du pétrole échangé dans le monde.



Mais le marché ne se limite pas à ce duo occidental. Il existe des centaines d'autres variétés, dont le Dubaï Light, qui sert de référence pour le marché asiatique. Ce panier de bruts du Golfe Persique illustre l'autre facette du marché : celle des pétroles plus lourds et soufrés. Contrairement au WTI et au Brent, ces bruts visqueux et corrosifs sont coûteux à raffiner et finissent souvent en bitume ou en fioul lourd, alors que les bruts légers produisent facilement de l'essence. Cette hiérarchie de qualité explique pourquoi, en temps normal, les pétroles légers se négocient avec une prime par rapport aux bruts lourds.



Pourquoi le Brent est-il souvent plus cher que le WTI ?



En théorie, le WTI devrait parfois être plus cher que le Brent, car il est légèrement plus léger. Mais dans la pratique, c'est souvent l'inverse. La raison principale tient à l'offre et à la demande locales. A partir de 2011, la révolution du pétrole de schiste (shale oil) a fait exploser la production américaine, créant un surplus difficile à écouler sur place. Les stocks ont gonflé, faisant pression à la baisse sur le prix du WTI. Depuis que les États-Unis exportent à nouveau massivement leur pétrole et que les infrastructures se sont améliorées, l'écart entre Brent et WTI s'est réduit. Mais il reste sensible aux chocs géopolitiques : toute tension internationale affecte davantage le Brent, référence mondiale, que le WTI, plus centré sur le marché américain.