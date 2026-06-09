Connaître les grandes places boursières permet de mieux comprendre où s'échangent les titres, dans quelle devise, avec quelle liquidité et sur quels horaires. C'est aussi une manière de lire les grands équilibres économiques mondiaux, par exemple le Nasdaq pour la technologie ou Hong Kong pour l'accès à la Chine.

Avant de parler du NYSE ou de la Bourse de Tokyo, il faut comprendre ce qu’est une place boursière.

Une place boursière, c’est un marché organisé sur lequel s’échangent des actions, des obligations, des ETF ou d’autres titres financiers. Son rôle est de permettre aux entreprises cotées d’accéder aux investisseurs, et aux investisseurs d’acheter ou de vendre facilement leurs titres.

Historiquement, les grandes places boursières étaient associées à des bâtiments physiques : le parquet du New York Stock Exchange, la Bourse de Paris, la City de Londres ou la Bourse de Tokyo. Les échanges se faisaient “à la criée” entre les courtiers présents sur place.

Aujourd’hui, l’essentiel des transactions se fait de manière électronique. A Paris, par exemple, le bâtiment historique de la Bourse existe toujours, mais les échanges d’actions ne s’y déroulent plus comme avant. Le principal opérateur de marché est désormais Euronext Paris, intégré au groupe Euronext. De la même manière, quand on parle de Wall Street, on désigne l’ensemble de la finance américaine, alors que les titres peuvent être cotés sur le NYSE, le Nasdaq, échangés sur d’autres plateformes, ou négociés de gré à gré (OTC).

Autrement dit, une place boursière n’est plus seulement un lieu physique. C’est surtout une infrastructure de marché, avec des règles, des plateformes électroniques, des opérateurs et des institutions qui organisent les échanges, surveillent la liquidité et assurent la transparence.

Dans le monde, il existe plus de 60 places boursières. Toutes ne se valent pas en taille et en influence. Certaines dominent par leur capitalisation boursière, d’autres par le volume des transactions ou par leur rôle régional.

Dans cet article, le classement se concentre sur les marchés actions et repose sur la capitalisation boursière cumulée par pays.

Poids cumulé des entreprises cotées en Bourse dans un pays donné. Avec l'essor de l'IA, certaines places asiatiques sont montées en flèche dans la hiérarchie (Source Zonebourse au 04/06/2026)

L'écrasante domination des Etats-Unis

Avec plus de 83 000 milliards de dollars de capitalisation cumulée, les Etats-Unis dominent largement les marchés actions mondiaux. Ils représentent à eux seuls 49,2% du poids total, soit presque la moitié de la capitalisation boursière mondiale.

Le marché américain, surnommé Wall Street, repose principalement sur deux géants : le New York Stock Exchange (NYSE) et le Nasdaq. Le NYSE est la Bourse historique américaine. Elle est associée aux grandes entreprises établies, aux banques, aux groupes industriels, à l’énergie et à la consommation.

Le Nasdaq, lui, incarne la technologie et la croissance. Créé en 1971, c’est le premier grand marché entièrement électronique. Il est aujourd’hui associé aux géants de la tech, de la biotech et de l’innovation, avec des entreprises comme Apple, Microsoft, Alphabet ou Nvidia.

La domination américaine s’explique par la profondeur du marché, la liquidité, le rôle du dollar, mais aussi par le poids des géants technologiques. Les Etats-Unis comptent non seulement beaucoup d’entreprises cotées (11 274), mais surtout de très grandes entreprises, avec une capitalisation moyenne de 7 milliards de dollars par société.

La Chine continentale, l’autre géant boursier

La Chine occupe la deuxième place du classement avec 15 000 milliards de dollars de capitalisation cumulée (hors Hong Kong, nous y reviendrons). Elle reste très loin derrière les Etats-Unis, sa capitalisation étant plus de cinq fois inférieure à celle du marché américain.

Le marché chinois repose principalement sur deux grandes places : Shanghai (SSE) et Shenzhen (SZSE).

Shanghai est davantage associée aux grands groupes chinois, souvent financiers, industriels ou publics. La place se distingue par ses actions de catégorie A, cotées en yuan, et ses actions de catégorie B, cotées en devises étrangères, reflétant l’ouverture progressive du marché chinois aux investisseurs internationaux.

Shenzhen est davantage tournée vers les entreprises innovantes à forte croissance et les PME. Son marché ChiNext est comparable au Nasdaq chinois, car il accueille des entreprises technologiques et plus risquées.

Même si le poids global de la Chine est conséquent, ses marchés intérieurs sont beaucoup plus difficilement accessibles que les marchés américains ou d'autres marchés occidentaux. Il est donc difficile de comparer les 15 000 MdsUSD de Chine continentale avec les 4 260 MdsUSD du Royaume-Uni, par exemple.

Le Japon, troisième pilier

Le Japon arrive en troisième position avec 8 520 milliards de dollars de capitalisation boursière cumulée. Sa principale place financière est la Japan Exchange Group (JPX), qui opère notamment la Bourse de Tokyo, la plus importante du pays.

Longtemps associé à l’éclatement de la bulle des années 1980, le marché japonais reste pourtant un pilier des marchés actions mondiaux. Toyota, Sony, Nintendo, Fast Retailing ou Mitsubishi UFJ illustrent le poids industriel, technologique et financier du pays.

L’Asie au delà de la Chine et du Japon

Plusieurs marchés asiatiques occupent une place importante dans le classement. Hong Kong (4ème rang mondial) pèse 7 310 milliards de dollars, Taïwan (5ème rang) 5 240 milliards, la Corée du Sud (6ème rang) 5 020 milliards et l’Inde (7ème rang) 4 900 milliards.

Hong Kong (avec le Hong Kong Stock Exchange) sert de passerelle entre les entreprises chinoises et les capitaux internationaux, notamment grâce aux programmes Stock Connect avec Shanghai et Shenzhen. Elle reste donc une porte d’entrée majeure vers la Chine pour les investisseurs étrangers.

La Bourse de Taïwan doit une grande partie de son poids à l’industrie des semi-conducteurs.

La Corée du Sud (avec la KRX), elle, repose sur de grands groupes industriels et technologiques.

Principalement représenté par la Bourse de Bombay (BSE) et la Bourse nationale d'Inde (NSE), le marché boursier indien se distingue par le nombre d’entreprises cotées : 5 649 sociétés, soit plus que la Chine.

L’Europe

Le Royaume-Uni, en 8e position, pèse environ 4 260 milliards de dollars. La France arrive en 10e position avec 3 530 milliards, devant l’Allemagne, 11e avec 3 050 milliards.

La Bourse de Londres (LSE) est une place financière historique remontant à 1698. Elle a longtemps été la principale Bourse mondiale avant d’être détrônée par New York à la fin de la première guerre mondiale. Aujourd’hui encore, Londres conserve un rôle international important, notamment dans la finance, les matières premières et les grands groupes mondiaux.

La France s’appuie principalement sur la Bourse de Paris, qui fait partie du groupe Euronext, l’un des principaux opérateurs de marchés en Europe. Le groupe opère aussi des marchés réglementés à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo. A Paris, on retrouve notamment les grands groupes du CAC 40, comme LVMH, TotalEnergies, Sanofi ou Schneider Electric.

L’Allemagne repose de son côté sur la Bourse de Francfort, opérée par Deutsche Börse. Elle reflète le poids industriel et technologique du pays, avec des groupes comme SAP, Siemens, Allianz ou Deutsche Telekom.

Ce que ce classement raconte

Ce classement, en plus de mesurer la taille des marchés financiers, raconte les rapports de force économiques mondiaux.

Pour un investisseur, cette géographie compte. Acheter un titre américain, japonais, chinois ou européen ne revient pas tout à fait au même. Les devises, la liquidité et les secteurs dominants varient d’une place à l’autre.

En Bourse, le lieu de cotation n’est jamais totalement anodin. Il dit quelque chose sur l’entreprise, son marché domestique et les investisseurs qu’elle cherche à attirer.