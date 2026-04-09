On imagine souvent la bourse comme un jeu où les gains des uns correspondent aux pertes des autres. Une vision intuitive mais incomplète. Selon l'horizon et les instruments utilisés, le marché peut aussi créer de la richesse.

Si vous gagnez de l'argent, quelqu'un d'autre en a forcément perdu, cette idée paraît évidente. En réalité, c'est souvent faux. Cette idée repose sur une vision simplifiée du marché comme s'il s'agissait d'un jeu à somme nulle. Or, la Bourse ne fonctionne pas uniquement comme un duel entre investisseurs.



Sur des horizons longs, plusieurs acteurs peuvent gagner sur un même actif. Tout dépend du moment d'entrée, des objectifs et surtout de la capacité des entreprises à créer de la valeur dans le temps.



Le marché n'est pas un casino



Pour chaque transaction, il y a un acheteur et un vendeur. L'un pense que le prix va monter, l'autre préfère vendre. Beaucoup y voient un face à face où le gain de l'un est la perte de l'autre. On a tendance à assimiler les marchés au poker. Mais cette comparaison est trompeuse. Elle réduit la bourse à un jeu, alors qu'elle repose principalement sur la valorisation d'entreprises réelles.



Une action n'est pas qu'un prix, c'est une part d'entreprise. Et une entreprise peut créer de la richesse en se développant, en innovant ou en générant des profits. Concrètement, cette croissance se traduit pour les actionnaires par une hausse du cours de l'action, des dividendes ou le réinvestissement des bénéfices pour accélérer le développement.



Autrement dit, la valeur globale augmente. Le "gâteau" économique s'agrandit. C'est ce qui permet à plusieurs investisseurs de gagner successivement sur une même action. Un premier réalise une plus-value, puis un second, puis un troisième, à mesure que l'entreprise crée davantage de richesse.



Sur de longues périodes, les marchés actions ont historiquement offert des rendements positifs parce qu'ils reflètent la croissance des entreprises et de l'économie. Sur les 10 dernières années, le S&P 500 a progressé de plus de 224%. Il a offert un rendement moyen d'environ 12,48% par an, soit 9,2% par an après inflation.



Quand plusieurs investisseurs gagnent



Prenons un cas simple : l'investissement dans les actions. Vous achetez une action à 100 et la revendez à 120. Vous réalisez un gain de 20.



Est-ce que cela signifie que l'acheteur à 120 a perdu ? Non. S'il revend plus tard à 150, il réalise lui aussi une plus-value. Et ainsi de suite. Plusieurs investisseurs peuvent donc gagner successivement sur un même titre.



Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, l'entreprise a évolué. Elle a grandi, généré davantage de profits, renforcé sa position sur son marché ou versé des dividendes. Sa valeur économique a augmenté. Le prix de l'action reflète, progressivement, cette création de richesse.



Quand gagner signifie faire perdre quelqu'un



Attention, tout le monde n'est pas toujours forcément gagnant, et certains vases communicants existent entre gagnants et perdants.



Les produits dérivés



La logique change lorsqu'on se place sur des horizons courts ou sur certains instruments financiers. Sur des marchés comme les options, les contrats à terme (futures), ou dans le trading à court terme, on ne cherche pas à accompagner la croissance d'une entreprise. On anticipe les mouvements des prix.



Ici, le gain de l'un correspond directement à la perte de l'autre. Ces produits reposent sur des engagements symétriques où chaque position gagnante a pour contrepartie une position perdante. On est dans une logique de somme nulle.



Prenons un nouvel exemple simple. Sur un call, un investisseur peut payer une prime pour avoir le droit d'acheter une action à un prix fixé à l'avance. Si le marché monte, il empoche un gain. Mais ce gain correspond exactement à la perte du vendeur de l'option. Il doit vendre l'action en dessous du prix du marché.



Les frais annexes



Et en pratique, la situation est souvent encore moins favorable. Une fois pris en compte les frais de transaction, les spreads ou les coûts de financement, le jeu devient à somme négative. Les investisseurs y laissent une partie de la valeur.



Les vases communicants de facto



On pourrait ajouter à cette illustration de liaison technique directe entre gagnants et perdants des situations où les circonstances font que les gains des uns sont les pertes des autres.



C'est le cas dans les phases de bulle : les premiers investisseurs peuvent réaliser des gains importants en revendant à des prix déconnectés de la réalité économique. Les derniers entrants, eux, supportent souvent l'essentiel des pertes lorsque les valorisations se normalisent.



Autre situation emblématique : les introductions en bourse. C'est une situation dans laquelle les investisseurs historiques ont intérêt à vendre au prix le plus élevé possible. Si ce prix est trop ambitieux, les nouveaux actionnaires peuvent se retrouver à acheter trop cher et subir des pertes par la suite. Dans ce cas précis, la Bourse ressemble davantage à un transfert de richesse qu'à une création de valeur.



Vendre ne veut pas dire perdre



A chaque transaction, les deux parties n'ont ni le même horizon, ni les mêmes objectifs, ni la même situation. Le vendeur n'est donc pas nécessairement "du mauvais côté" de l'échange.



Il peut avoir déjà réalisé une plus-value et sécuriser son gain. Il peut avoir besoin de liquidités, réallouer son capital vers un autre investissement, ou simplement réduire son exposition au risque.



Ainsi, vendre une action qui continuera de monter n'est pas forcément une erreur. Cela peut signifier qu'il a pris une décision cohérente avec sa stratégie.



Investir ou parier ?



La Bourse n'est donc pas un jeu à somme nulle pour l'investisseur de long terme, mais elle peut le devenir sur certains produits financiers ou à très court terme.



Tout dépend donc de la manière dont on l'utilise, investir dans la durée ou chercher à anticiper les mouvements de prix.



Acheter une action ce n'est pas parier contre quelqu'un. C'est avant tout acquérir une part d'une entreprise, avec l'idée qu'elle pourra créer davantage de valeur dans le temps.