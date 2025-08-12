A peine revenues sur le marché chinois, les puces de Nvidia et AMD font déjà l'objet d'une enquête de Pékin, qui alerte sur de possibles risques pour la sécurité.

Les autorités chinoises ont recommandé à plusieurs entreprises, y compris des groupes d’État, d’éviter les puces H20 de Nvidia dans les projets publics ou sensibles, selon Bloomberg. Si Washington a levé en juillet l’interdiction visant ce modèle, le plus avancé que Nvidia puisse vendre en Chine, Pékin encourage désormais le recours à des alternatives locales à l’image des puces Huawei. Alibaba, ByteDance ou Tencent doivent même justifier leurs commandes, certaines étant suspendues dans l’attente d’enquêtes de sécurité.

Nvidia affirme que la H20 n’a ni usage militaire ni “backdoor” cachée, mais cette pression intervient alors que Donald Trump envisage de permettre la vente en Chine d’une version allégée de la prochaine puce Blackwell, tout en imposant à Nvidia et AMD de reverser 15% des revenus issus de certaines ventes chinoises au Trésor américain.

La stratégie de Pékin s’accompagne d’un soutien renforcé aux fabricants nationaux, comme Huawei ou SMIC, dont l’action a bondi de 5% mardi sur des anticipations de demande accrue en semi-conducteurs locaux.