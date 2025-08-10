Alors que les tensions commerciales et technologiques entre la Chine et les Etats-Unis s'intensifient, Pékin exige un assouplissement des restrictions américaines sur les semi-conducteurs stratégiques, tout en accusant les puces H20 de Nvidia de présenter des risques pour sa sécurité nationale.

La Chine veut que les Etats-Unis lèvent ou réduisent leurs restrictions à l’exportation de puces à mémoire à large bande passante (HBM), essentielles à l’intelligence artificielle, rapporte le Financial Times. Pékin estime que ces limitations freinent des groupes comme Huawei, tandis que Washington invoque la nécessité de freiner ses avancées en IA et en défense.

Les puces H20 de Nvidia dans le viseur

En parallèle, les puces H20 de Nvidia, conçues pour le marché chinois après les restrictions américaines de 2023, sont critiquées par des médias d’Etat. Un compte affilié à CCTV les juge peu performantes, non écologiques et potentiellement équipées d’une "porte dérobée" permettant un contrôle à distance. Nvidia, convoqué fin juillet par l’administration chinoise du cyberespace, nie toute faille de sécurité.

Le département du Commerce US a toutefois commencé à délivrer des licences à Nvidia pour exporter ses puces H20 vers la Chine, a déclaré vendredi un responsable américain.

Entre appels à assouplir les contrôles américains et soupçons sur Nvidia, la rivalité technologique sino-américaine se durcit. Les restrictions américaines, en place depuis plusieurs administrations, freinent les ventes vers l’un des plus grands marchés mondiaux des semi-conducteurs, tout en restant une source majeure de revenus pour les fabricants américains.

La semaine dernière, AMD avait déçu les investisseurs avec des prévisions jugées modestes, que le management avait justifiées par les restrictions à l'export vers la Chine.