Pékin mobilise banques et assureurs pour enrayer la chute des actions chinoises

Les banques et assureurs chinois renforcent leur présence sur le marché actions domestique, dans une nouvelle tentative de Pékin pour restaurer la confiance après une chute de plus de 5% des actions chinoises la semaine dernière. L'introduction en Bourse de 8,6 MdsUSD du fabricant de mémoires CXMT a ravivé les craintes d'un assèchement de la liquidité, tandis que la correction généralisée des semi-conducteurs à travers le monde et le regain des tensions au Moyen-Orient ont pesé sur l'appétit pour le risque.

Selon le China Securities Journal, China Life Asset Management a acheté en une seule séance plus de 10 milliards de yuans, soit environ 1,5 MdUSD, d'actions et de fonds actions. Les filiales de gestion de patrimoine, de trusts et de fonds d'Industrial Bank ont également accru leur offre de produits exposés aux actions.



En parallèle, plusieurs établissements augmentent leurs dividendes afin d'améliorer la rémunération des actionnaires et d'attirer des capitaux de long terme. Selon le même journal, les ETF actions ont enregistré plus de 385 milliards de yuans de souscriptions nettes depuis le début du mois, soit environ 57 MdsUSD.



Cette mobilisation complète les interventions de la "national team", le réseau d'institutions financières liées à l'Etat mobilisé pour stabiliser la Bourse. China Reform Holdings et China Chengtong ont récemment déployé environ 60 milliards de yuans sur le marché, tandis qu'au moins quinze sociétés cotées contrôlées par des groupes publics centraux ont annoncé des rachats d'actions, des renforcements de participation ou des dividendes supplémentaires.



Cette mobilisation intervient toutefois dans un contexte économique dégradé. La croissance chinoise a ralenti à 4,3% sur un an au deuxième trimestre, tandis que les ventes au détail n'ont progressé que de 1% en juin et que l'investissement en actifs fixes a reculé de 5,7% au premier semestre. Les mesures annoncées témoignent ainsi de la volonté de Pékin de stabiliser le marché et de renforcer la confiance des investisseurs, sans répondre directement à la faiblesse de la consommation, à la crise immobilière et au ralentissement de l'activité.