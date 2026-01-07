Les autorités chinoises ont demandé cette semaine à certaines entreprises technologiques de suspendre leurs commandes de puces H200 fabriquées par Nvidia, selon The Information. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de Pékin visant à promouvoir l'utilisation de composants nationaux pour l'intelligence artificielle, sur fond de tensions persistantes avec les États-Unis dans le secteur des semi-conducteurs. La Chine cherche ainsi à limiter sa dépendance aux technologies américaines tout en encadrant l'accès à des composants critiques comme les puces de haute performance.
Le gouvernement chinois entend éviter une accumulation stratégique de puces H200 avant qu'une décision officielle ne soit prise sur leurs conditions d'importation. Washington, de son côté, a renforcé ses restrictions à l'exportation de technologies avancées, tandis que les licences d'exportation pour la H200 restent en cours d'examen. Nvidia avait obtenu en fin d'année dernière une autorisation de vente à la Chine, à condition de reverser 25% des revenus issus de ces ventes au gouvernement américain sous forme de taxe.
Malgré l'absence de communication claire de Pékin, Nvidia a observé une forte demande pour sa puce H200 sur le marché chinois, selon les propos de son PDG Jensen Huang au salon CES. La H200 précède la nouvelle génération de puces "Blackwell" destinées à l'IA. Officiellement, la Chine affirme rester ouverte à la coopération internationale, tout en accélérant le développement d'une industrie locale des semi-conducteurs pour garantir la souveraineté technologique du pays.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
