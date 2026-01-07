Pékin suspend les commandes de puces H200 de Nvidia pour soutenir les alternatives locales

Les autorités chinoises ont demandé cette semaine à certaines entreprises technologiques de suspendre leurs commandes de puces H200 fabriquées par Nvidia, selon The Information. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de Pékin visant à promouvoir l'utilisation de composants nationaux pour l'intelligence artificielle, sur fond de tensions persistantes avec les États-Unis dans le secteur des semi-conducteurs. La Chine cherche ainsi à limiter sa dépendance aux technologies américaines tout en encadrant l'accès à des composants critiques comme les puces de haute performance.



Le gouvernement chinois entend éviter une accumulation stratégique de puces H200 avant qu'une décision officielle ne soit prise sur leurs conditions d'importation. Washington, de son côté, a renforcé ses restrictions à l'exportation de technologies avancées, tandis que les licences d'exportation pour la H200 restent en cours d'examen. Nvidia avait obtenu en fin d'année dernière une autorisation de vente à la Chine, à condition de reverser 25% des revenus issus de ces ventes au gouvernement américain sous forme de taxe.



Malgré l'absence de communication claire de Pékin, Nvidia a observé une forte demande pour sa puce H200 sur le marché chinois, selon les propos de son PDG Jensen Huang au salon CES. La H200 précède la nouvelle génération de puces "Blackwell" destinées à l'IA. Officiellement, la Chine affirme rester ouverte à la coopération internationale, tout en accélérant le développement d'une industrie locale des semi-conducteurs pour garantir la souveraineté technologique du pays.