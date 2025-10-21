Ces dernières années, l’Occident a laissé filer le contrôle des terres rares — ces 17 métaux discrets et omniprésents — au profit de Pékin. Smartphones, éoliennes, moteurs, missiles, capteurs : derrière chaque aimant surpuissant, chaque catalyseur, un alphabet chimique (néodyme, dysprosium, praséodyme…) devenu levier géopolitique. En quelques décennies, la chaîne d’approvisionnement, de la mine au raffinage, s’est recentrée en Chine. Résultat : dépendance stratégique à l’heure où la rivalité sino-américaine s’aiguise.

Terres rares, mode d’emploi

On parle d’une famille de 17 métaux (les lanthanides, plus l’yttrium et le scandium) disséminés dans nos objets et infrastructures : smartphones, véhicules électriques, éoliennes, avions de combat, capteurs, catalyseurs.

Les 17 terres rares

Balises

"Rares" ? Pas vraiment dans la croûte terrestre. Des dizaines de millions de tonnes en Chine et au Vietnam, d’autres milliers de tonnes en Inde, au Brésil et en Russie. Au total, plus de 115 millions de tonnes de terres rares ont été identifiées par l’United States Geological Survey (USGS).

Les réserves mondiales de terres rares

Visual Capitalist

Dispersés dans la croûte terrestre, mêlés les uns aux autres, ils exigent d’extraire beaucoup pour récupérer peu — puis d’orchestrer des séparations complexes, longues, coûteuses. Par exemple, dans un alliage magnétique, on convoque le néodyme ou le samarium ; dans un pot catalytique, le cérium ou le lanthane ; dans les céramiques et verres techniques, d’autres encore. Sans eux, pas d’aimants permanents compacts pour turbines ou rotors, pas de disques durs performants, pas d’électronique de pointe.

Chaîne de valeur de la mine à la production des aimants permanents

Mineralinfo

Une éolienne offshore de 5 MW peut engloutir des centaines de kilos de terres rares ; un F-35 embarque plus de 400 kg de composants en contenant, disséminés dans ses actionneurs, ses capteurs, ses systèmes de mission.

Si les terres rares sont abondantes sur Terre, leur exploitation et leur traitement restent largement entre les mains de la Chine. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le pays représente environ 61% de l'extraction des terres rares et 92% de leur raffinage. De plus, il fournit près de 99% de l'approvisionnement de l'UE en 17 terres rares, ainsi qu'environ 98% de ses aimants permanents à base de terres rares. La demande mondiale pour ces minéraux devrait augmenter de 50 à 60% d'ici 2040.

Pays producteurs de terres rares

Visual Capitalist

Mais alors comment en est-on arrivé là ?

Avant la bascule : quand l’Ouest tenait la barre

On l’oublie : jusqu’aux années 1990, la puissance des terres rares parlait américain et européen. En Californie, la mine de Mountain Pass règne des décennies durant : à son apogée, entre les années 1960 et 1980, elle fournit à elle seule l’essentiel du marché mondial, jusqu’à 70 % selon les périodes. En France, Rhône-Poulenc s’impose comme champion de la séparation chimique ; l’usine de La Rochelle expédie des oxydes de haute pureté à l’industrie mondiale. L’écosystème est là : mines, raffineries, savoir-faire.

Mais l’extraction-raffinage des terres rares, c’est l’autre face du progrès : acides concentrés, solvants, boues, parfois radioactivité (uranium, thorium associés aux minerais). En Californie, des fuites de fluides chargés de résidus dans le désert plombent Mountain Pass : amendes, image ternie, investissements à consentir. Sous la pression de normes plus strictes, l’unité de raffinage s’arrête en 1998 ; la mine, exsangue face aux prix mondiaux, ferme en 2002, laissant plus de place à la Chine…

Production de terres rares avant les années 2000

USGS

… pendant que la Chine déroule son plan

Au même moment, Pékin accélère. Des gisements, des salaires plus bas, des normes environnementales plus souples, des aides publiques ciblées : la combinaison est redoutable. Fin des années 1970, les planificateurs chinois fixent le cap : les terres rares seront les “vitamines de l’industrie moderne”. La formule de Deng Xiaoping fait mouche — "Le Moyen-Orient a du pétrole, la Chine a des terres rares". Dès lors, stratégie à long terme : sécuriser le minerai, dompter la chimie de séparation, capter la valeur dans les composants (alliages, aimants, moteurs) et, surtout, intégrer toute la chaîne.

Dans les années 1990, l’expertise critique est encore américaine et japonaise, notamment sur les aimants néodyme-fer-bore, cœur des générateurs et moteurs compacts. Pékin avance par acquisitions et incitations : en 1997, la société américaine Magnequench (ex-GM) passe sous pavillon chinois — brevets et process compris. Au Japon, la Chine devient fournisseur incontournable d’oxydes purifiés, puis encourage la délocalisation d’étapes de production sur son sol. En moins de quinze ans, elle reconstitue chez elle l’arsenal technologique qui lui manquait. Là où d’autres pays se contentent de sortir du minerai, la Chine complète la filière : raffinage, métallurgie, puis fabrication d’aimants et de sous-ensembles. Résultat : même les concentrés extraits hors de Chine repartent souvent… en Chine, faute d’usines de séparation locales.

Aujourd'hui, Pékin tient la quasi-totalité du raffinage : l’essentiel des terres rares “légères” (cérium, néodyme, lanthane) et la totalité ou presque des “lourdes” (dysprosium, terbium) indispensables aux technologies avancées sortent de ses chaînes. Et en ce qui concerne les terres rares, la Chine parle de quotas.

Dans ce cadre, un quota, c’est un plafond fixé par l’État sur la quantité qu’une industrie a le droit d’extraire (quotas miniers) et de raffiner/séparer (quotas de fusion-séparation) sur une période donnée. En Chine, ces limites sont en général annoncées par le ministère de l’Industrie (MIIT) et relayées aux clients par les grands groupes publics du secteur (surtout China Rare Earth Group et China Northern Rare Earth). Cette année, Pékin a publié tardivement la première vague de quotas sans annonce publique et a demandé aux entreprises de ne pas divulguer les chiffres (raison invoquée : sécurité), d’où l’absence d’informations officielles. L’an dernier, pour donner un ordre d’idée, les plafonds totalisaient environ 270 000 t pour l’extraction et 254 000 t pour le raffinage. Pékin se sert de ces quotas (et de restrictions à l’export) pour contrôler l’offre et peser dans ses discussions commerciales

Un réveil occidental… mais incomplet

L’Occident réalise, sur le tard, que ces métaux “de niche” sont, en réalité, la trame d’un capitalisme électrifié. Quand Washington et Bruxelles parlent réindustrialisation, véhicules électriques, éolien, missiles… ils parlent, de facto, terres rares. Or, la chaîne, aujourd’hui, s’écrit en mandarin : licences d’export, priorités nationales, arbitrages de Pékin. Depuis, des mines ont rouvert ou émergé (États-Unis, Australie, Asie du Sud-Est) : la part de la Chine dans l’extraction brute a reculé par à-coups au cours des années 2010. Mais l’illusion statistique ne trompe pas : la dépendance demeure au niveau critique — le raffinage et la fabrication d’aimants. Autrement dit, même quand l’Occident creuse, il envoie encore purifier en Chine, puis rachète des composants “prêts à l’emploi” pour ses chaînes automobiles, éoliennes, télécoms et… militaires.

Radars, actionneurs, guidage, avionique : l’armement moderne mange des terres rares. L’idée que ces intrants puissent être contingentés par une puissance rivale est devenue un scénario de planification, pas un fantasme. D’où l’obsession de “désarmement du goulot” à Washington et Bruxelles : redéployer des unités de séparation, subventionner les aimants, lancer du recyclage — et réapprendre un métier sale, lent, coûteux. Mais on ne reconstruit pas, du jour au lendemain, trente ans de désinvestissement et de savoir-faire évaporé.

Reprendre la main : les initiatives occidentales face au monopole chinois

Côté États-Unis, on ne tergiverse plus. Commandes publiques, subventions ciblées, financements stratégiques : Département de l’Énergie (DoE) et Pentagone (DoD) passent à l’achat, reconstituent des stocks, “dé-risquent” les investissements.

En 2017, Mountain Pass, la mine historique de Californie, a redémarré sous la bannière MP Materials ; derrière, une usine de séparation sur sol américain est financée pour que le concentré ne traverse plus le Pacifique. Cap annoncé : reconstruire une chaîne intégrée "de la mine à l’aimant" — extraction, raffinage, métallurgie, composants — sans escale en Chine. Dans un contexte de tensions sino-américaines qui se tendent, les actions des sociétés cotées aux États-Unis MP Materials, USA Rare Earth et Lynas en Australie ont plus que doublé cette année.

Zonebourse

Le Canada s’aligne : exploration accélérée dans le Nord, projets de transformation sur place, maillons additionnels de la même chaîne nord-américaine. Les États-Unis ont pris des participations dans Lithium Americas et Trilogy Metals, deux sociétés minières canadiennes, afin de renforcer leur puissance financière. Leurs actions ont depuis respectivement doublé et triplé de valeur depuis.

À Bruxelles, la prise de conscience s’est muée en texte : le Critical Raw Materials Act (2024). Au menu : objectifs de production locale, procédures allégées pour les mines et raffineries, financements, et accords d’approvisionnement avec des partenaires fiables. Sur le terrain, la Suède annonce un gisement d’ampleur à Kiruna ; en France, Solvay (héritier de Rhône-Poulenc) veut relancer à La Rochelle des lignes de séparation/purification, avec un focus aimants permanents. Si ces projets aboutissent, l’Europe recouvrera une compétence perdue — la chimie fine des terres rares — clé pour sortir de la dépendance.

Autre front, plus discret : le recyclage. Le Japon a ouvert la voie après le choc de 2010, en récupérant les terres rares d’aimants usagés et de déchets électroniques. Techniquement, c’est une chimie aussi exigeante que la voie minière : séparer quelques grammes de néodyme à haute pureté n’a rien d’anodin. Des programmes de R&D cherchent à baisser les coûts, à réutiliser des alliages imparfaitement purifiés (avec une légère tolérance côté performance) et à écoconcevoir les machines pour consommer moins de terres rares par appareil. En parallèle, des matériaux de substitution sont testés pour certaines fonctions, afin d’alléger la pression sur l’offre.



Le mot de la fin

En conclusion, le signal est clair, presque didactique : en restreignant les exportations de terres rares et de métaux critiques (gallium, germanium, "lourdes", etc.) sur fond de tension avec les États-Unis, la Chine rappelle que la bataille techno-industrielle se joue aussi dans les mines, les raffineries et les chaînes logistiques. C’est un chapitre de plus dans la “guerre des semi-conducteurs”, où chaque camp serre les boulons de ses contrôles à l’export au nom de la sécurité nationale.

Sur ce terrain, Pékin joue à domicile. Environ 70% de la production mondiale et un quasi-monopole sur plusieurs éléments “lourds” : de quoi transformer une matière première en levier politique. Un tour de vis, et ce sont des pans entiers des technologies vertes, de l’électronique avancée et de la défense occidentales qui sentent la pression monter. L’"arme de l’accès" est assumée : limiter l’offre, c’est tester la vulnérabilité d’en face.

Côté Washington et alliés, la conclusion est sans fard : accélérer la diversification, maintenant. Ouvrir de nouvelles mines hors de Chine, relancer le raffinage local, subventionner la séparation, pousser le recyclage et constituer des stocks stratégiques. Autrement dit, réduire l’otage-risque des chaînes critiques et reprendre du degré de liberté industriel.