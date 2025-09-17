La Chine a ordonné à ses géants de la tech de cesser leurs achats de puces d'intelligence artificielle fabriquées par Nvidia, intensifiant ainsi ses efforts pour renforcer son industrie nationale des semi-conducteurs face aux Etats-Unis, selon le Financial Times.

Le quotidien britannique des affaires souligne dans un article publié en matinée que l’administration chinoise du cyberespace (CAC) a demandé cette semaine à des entreprises comme ByteDance et Alibaba de stopper leurs tests et commandes du modèle RTX Pro 6000D, conçu spécialement pour la Chine et lancé il y a deux mois. Plusieurs groupes envisageaient de commander des dizaines de milliers d’unités et avaient déjà entamé des phases de test avec les fournisseurs de Nvidia, avant de recevoir l’ordre d’y mettre fin.

Un tour de vis contre les puces Made in USA

Cette interdiction va plus loin que les précédentes recommandations des autorités, qui ciblaient surtout la puce H20, un autre modèle de Nvidia destiné au marché chinois. Pékin pousse désormais les entreprises locales à se détacher complètement du fournisseur américain pour bâtir une chaîne d’approvisionnement indépendante. "Le message est désormais on ne peut plus clair", résume un dirigeant du secteur. "Avant, certains espéraient un retour des livraisons de Nvidia si la situation géopolitique s’améliorait. Aujourd’hui, tout le monde est mobilisé pour construire un système local." Nvidia avait développé des versions spécifiques de ses puces après l’interdiction américaine d’exporter ses composants les plus puissants vers la Chine, sous l’administration Biden.

Suffisamment de production de puces IA en Chine ?

Les autorités chinoises ont récemment convoqué des acteurs nationaux comme Huawei, Cambricon, Alibaba ou Baidu pour comparer leurs puces aux modèles de Nvidia autorisés par les restrictions américaines, rapporte le FT. Selon un interlocuteur cité, les régulateurs estiment désormais que les processeurs IA chinois atteignent, voire dépassent, le niveau des puces américaines encore accessibles. La Chine ambitionne de tripler sa production de processeurs IA d’ici l’an prochain. "Le consensus actuel, au plus haut niveau, est qu’il y aura assez d’offre locale pour répondre à la demande sans dépendre de Nvidia", affirme une source industrielle.