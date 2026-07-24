La fuite de capitaux de l'IA vers des valeurs plus défensives donne une bonne occasion à Papy d'expliquer comment gérer un portefeuille. Même s'il n'a pas profité des centaines de pourcents de gains offerts par le secteur.

Je n’ose pas imaginer l’ambiance qu’il doit y avoir dans les bureaux d’une société de gestion spécialisée dans la technologie. Tantôt on sabre le champagne, tantôt on tombe en dépression parce que nos actifs chutent de quasiment 20% en une journée. On ne peut pas ignorer le fait que ne pas avoir de tech dans son portefeuille aujourd'hui est probablement une erreur. Pourtant, les capitaux semblent retrouver les sociétés de bon père de famille attirantes.



Un petit récapitulatif s’impose, l’IA est devenue la nouvelle thématique phare pour les investisseurs dopés aux boissons énergisantes. Compréhensible quand on regarde les cours des actions du secteur. Nvidia affiche une performance de quasiment 400% en 3 ans, Air Liquide ne peut pas en dire autant. Mais derrière ces performances se cache une réalité qui frappe les investisseurs en ce moment même. Qui dit forte hausse signifie très souvent exposition à une forte correction. Surtout à l'heure où les marchés ne récompensent plus les résultats exceptionnels.



Prenons STMicroelectronics. Pour nos lecteurs qui étaient positionnés dessus hier, vous savez déjà de quoi je vais parler. La société française a publié des résultats impressionnants. Un bénéfice par action multiplié par 5 sur un an, une marge d’exploitation qui passe de 2,1% à 7,7%, un chiffre d'affaires en augmentation de 26% une marge brute en progression à 35,2%. Pour autant l’EBITDA s’est élevé à 679 MUS, en dessous des attentes, et les prévisions ont été jugées trop prudentes. Résultat : une chute de quasiment 20% en une seule séance, effaçant au passage 10 milliards de dollars de valorisation. De l'autre coté de l'atlantique, les Mag7 on subit leurs plus forte chute journalière depuis les droits de douane d'avril 2025, chutant de 4,8% et faisant disparaitre 797 milliards de dollars.

Si cette réaction paraît quelque peu disproportionnée, il semble qu’elle soit moins due aux résultats qu'à la hausse passée du cours. Le titre a gagné plus de 110% depuis le début de l’année. En 2025, le PER s’est établi à 146, bien au-dessus de la moyenne sur 10 ans de 35. Le constat s'impose à l'ensemble du secteur : tel un couple qui guette un prétexte pour rompre tout en sachant que la machine est cassée, le marché saisit le moindre signal négatif pour prendre ses bénéfices. De l'autre coté de l'atlantique, les Mag7 on subit leurs plus forte chute journalière depuis les droits de douane d'avril 2025, chutant de 4,8% et faisant disparaitre 797 milliards de dollars.

Il y a récemment une légère tendance bipolaire sur les marchés. Comme l'évoquait hier Capucine Bouchard dans le bric-à-brac, le Kospi coréen vient de prendre au Bitcoin la première place sur le podium des actifs les plus volatils. Si la tech permet aux investisseurs qui sortent à temps d’engranger des bénéfices monstres, elle expose surtout la majorité à des drawdowns importants. C’est une situation que ne connaissent pas Papy et son PEA qui n’a pas changé depuis 10 ans.



Je vous coupe l’herbe sous le pied, Papy n’a pas gagné autant d’argent que ceux ayant tout misé sur la tech. Mais, parce qu'il y a un mais, il a traversé cette période sereinement et en ne craignant pas que son portefeuille perde un quart de sa valeur en une journée. L’occasion pour moi de revenir sur le principe d’exposition au risque dans la création d’un portefeuille. La théorie veut que, plus l’on accepte un niveau de risque élevé, plus l’on peut espérer des gains élevés. Le niveau de risque étant matérialisé par la volatilité. Chaque investisseur choisit un niveau de risque qui lui convient.

En pratique, la frontière s'avère bien mince entre "tolérance au risque" et "surexposition aveugle". Lorsqu'un simple faux pas lors d'une publication financière se traduit par une sanction à deux chiffres, la volatilité devient un véritable crash-test pour vos nerfs et vos finances.

Faut-il pour autant bannir la tech et se réfugier dans le PEA de Papy ? Certainement pas. L'enjeu n'est pas de refuser la croissance, mais de piloter rigoureusement votre allocation d'actifs. Si la tech apporte l'accélération, les valeurs défensives, comme Air Liquide ou d'autres reines du dividende, évitent à votre portefeuille de sortir de la route au premier virage.

En résumé, l'IA et les semi-conducteurs ont toute leur place dans une stratégie, à condition d'assumer les montagnes russes. Mais si un recul de 20% suffit à gâcher vos nuits, c'est peut-être le moment de lever le pied sur les boissons énergisantes... et de demander un petit conseil de gestion à Papy.

Pour explorer ces opportunités, consultez nos listes thématiques Action à faible volatilité, Dividend Kings ou Intelligence artificielle.