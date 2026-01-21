PepsiCo achètera du biométhane à Engie pour ses activités britanniques

Continental (-0,48%, à 64,59 euros) a dévoilé ses chiffres préliminaires pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2025. Sur les trois derniers mois de l'année, les revenus du Groupe Continental se sont élevés à 5 milliards d'euros, et à 19,7 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice. La prévision de la société était comprise entre 19,5 et 21 milliards d'euros.

Parallèlement, la marge d'Ebit ajustée devrait être de 10,9% au quatrième trimestre et environ 10,2% pour l'ensemble de l'exercice.



Par activité, le secteur des pneumatiques a généré un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros au T4 et l'entreprise prévoit des ventes annuelles d'environ 13,8 milliards d'euros pour 2025, contre des prévisions entre 13,5 et 14,5 milliards d'euros. Le marge d'Ebit ajustée devrait s'installer à 14,3% sur les trois derniers mois de l'année, et à 13,6% sur 2025. Le groupe l'anticipait entre 12,5 et 14%.



Pour la division CondiTech, les revenus trimestriels devraient être de 1,4 milliard d'euros et de 6 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année. Continental visait entre 6 et 6,5 milliards d'euros. Quant à la marge d'Ebit ajustée de cette activité, elle devrait être de 2% au T4 et d'environ 4,9% pour 2025, contre une prévision comprise entre 6 et 7%.



Après avoir pris connaissance de ces données, Jefferies a observé, au quatrième trimestre, des marges solides dans les pneus, mais plus faibles chez ContiTech. La banque d'investissement américaine continue toutefois de considérer ContiTech comme sous-valorisé au cours actuel.



Pour les analystes, le scénario haussier repose essentiellement sur la capacité de cette division à être cédée à une valorisation attractive, mais les données du jour ne plaident pas en faveur de ce scénario.



Roland Welzbacher, directeur financier de Continental, l'a confirmé : " nous avons atteint nos objectifs annuels au niveau du groupe Continental et des Pneumatiques. En revanche, les résultats de ContiTech au quatrième trimestre n'ont pas répondu à nos attentes en raison d'un environnement de marché durablement faible ".



Jefferies a confirmé sa recommandation à l'Achat sur l'action Continental, avec un objectif de cours de 75 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 16%.