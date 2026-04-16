PepsiCo dévoile un BPA coeur de 1,61 USD au titre de son 1er trimestre 2026, en croissance de 5% à changes constants et supérieur de 4% à l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'une marge opérationnelle coeur en amélioration de 10 points de base à 15,7%.
Les revenus du groupe agroalimentaire, exploitant des marques Pepsi, Lays et Quaker, se sont accrus de 8,5% à 19,44 MdsUSD, dont une croissance organique de 2,6%, reflétant les effets de hausses de prix ainsi qu'une légère contribution de volumes plus élevés.
"Un vaste programme commercial est mis en oeuvre avec succès", explique son PDG Ramon Laguarta. "Nous sommes encouragés par la résilience de nos activités internationales, tandis que l'Amérique du Nord a continué de progresser".
"Pour l'avenir, nous avons pour objectif de mener à bien nos plans commerciaux et de maîtriser rigoureusement nos coûts afin de financer les investissements nécessaires à une croissance accélérée", poursuit le numéro un de PepsiCo.
Aussi, le groupe confirme à nouveau ses objectifs pour 2026, dont un BPA coeur en progression de 4 à 6% à changes constants, une croissance organique de ses revenus de 2 à 4%, et un retour total de cash aux actionnaires de l'ordre de 8,9 MdsUSD.
PepsiCo, Inc. figure parmi les principaux fabricants mondiaux de boissons sans alcool et de snacks. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
- Amérique du Nord (60%) : vente de boissons (50,3% du CA ; sodas, jus concentrés, eau, boissons à base de thé ou de café ; marques Aquafina, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade, Gatorade Zero, Mountain Dew, Pepsi, Propel, etc.), de snacks (44,9% ; chips, tortillas et bretzels ; Lay's, Doritos, Tostitos, Cheetos, Fritos, Ruffles, etc.) et de céréales (4,8% ; céréales prêtes à consommer, riz, blé, etc.) ;
- Europe (15,1%) : vente de snacks (marques Cheetos, Chipita, Doritos, Lay's, Ruffles et Walkers) et de boissons (7UP, Diet Pepsi, Lubimy Sad, Mirinda, Pepsi et Pepsi Max) ;
- Amérique latine (12,8%) : vente de snacks (marques Cheetos, Doritos, Emperador, Lay's, Mabel, Marias Gamesa, Ruffles, Sabritas, Saladitas et Tostitos) et de boissons (7UP, Gatorade, H2oh!, Manzanita Sol, Mirinda, Pepsi, Pepsi Black, San Carlos et Toddy).
- Afrique-Moyen Orient-Asie du Sud (6,8%) : vente de snacks (marques Chipsy, Doritos, Kurkure, Lay's, Sasko, Spekko et White Star) et de boissons (7UP, Aquafina, Mirinda, Mountain Dew et Pepsi) ;
- Asie-Pacifique-Australie-Nouvelle-Zélande (5,3%) : vente de snacks (marques BaiCaoWei, Cheetos, Doritos, Lay's et Smith's), de boissons et de sirops (7UP, Aquafina, Mirinda,Mountain Dew, Pepsi et Sting).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,3%), Mexique (7,8%), Russie (4,2%), Canada (4,1%), Chine (3%), Royaume-Uni (2,2%), Afrique du Sud (2%), Brésil (1,9%) et autres (18,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.