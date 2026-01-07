PepsiCo s'allie à Siemens et NVIDIA pour révolutionner sa chaîne logistique grâce aux jumeaux numériques

Le géant de l'agroalimentaire a annoncé, lors du CES 2026, une collaboration inédite avec Siemens et NVIDIA visant à transformer ses opérations industrielles. Ce partenariat marque une première dans le secteur des produits de consommation courante par l'utilisation massive de l'intelligence artificielle (IA) et de la simulation numérique.

Face à une demande croissante, PepsiCo adopte une stratégie de planification "numérique d'abord" pour optimiser son empreinte physique sans les coûts liés aux méthodes d'expansion traditionnelles.



En utilisant le logiciel Digital Twin Composer de Siemens, soutenu par les bibliothèques Omniverse de NVIDIA, le groupe crée des jumeaux numériques (répliques virtuelles ultra-précises) de ses usines et entrepôts.



Ramon Laguarta, p.-d.g. de PepsiCo, souligne que cette technologie permet d'opérer avec "agilité et prévoyance". Les premiers pilotes aux États-Unis démontrent déjà des résultats probants : une hausse de 20% de la capacité de traitement et une réduction des dépenses d'investissement (Capex) de 10 à 15% grâce à l'identification virtuelle de 90% des problèmes potentiels avant toute modification physique.



À terme, PepsiCo ambitionne de transformer l'ensemble de ses sites en un écosystème intelligent capable d'anticiper les variations de la demande.



PepsiCo a reculé de 0,7% hier à New York et se traite autour de 22x les bénéfices.