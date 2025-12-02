PepsiCo scelle un partenariat mondial majeur avec l'équipe Mercedes en Formule 1
Publié le 02/12/2025 à 17:28
L'accord s'inscrit dans la dynamique de croissance de la Formule 1 et prévoit une intégration large au sein des opérations de l'écurie, incluant des programmes de performance et des dispositifs d'engagement des fans.
Gatorade apportera pour la première fois à la F1 l'expertise du Gatorade Sports Science Institute via une stratégie de nutrition et d'hydratation sur mesure destinée aux pilotes. Sting mettra en avant sa position de boisson énergisante numéro un dans plusieurs marchés émergents, en résonance avec l'expansion de la F1 dans ces régions.
Enfin, Doritos contribuera à enrichir l'expérience des fans grâce à des activations mondiales axées sur l'intensité des courses.
Eugene Willemsen, directeur général des boissons internationales chez PepsiCo, déclare que cet accord "unit performance, énergie et saveur sous une même bannière".
Peu avant 17h30, le titre PepsiCo reculait de 1,6% à New York.