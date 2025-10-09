PepsiCo dévoile un BPA coeur de 2,29 dollars au titre de son troisième trimestre 2025, en baisse de 2% à changes constants et à peu près conforme au consensus, pour des revenus de plus de 23,9 milliards de dollars, en croissance organique de 1,3%.
'Notre croissance des revenus s'est accélérée et a reflété la résilience de notre activité internationale, une dynamique améliorée au sein des boissons en Amérique du Nord, et les fruits des mesures de refondation de notre portefeuille', met en avant Ramon Laguarta.
'Pour le reste de l'année et au-delà, nos priorités consistent en une accélération de la croissance et en une optimisation offensive de notre structure de coûts', poursuit le PDG du groupe agroalimentaire, qui compte s'appuyer sur un fort pipeline d'innovation.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, l'exploitant des marques Pepsi, Lays et Quaker continue d'anticiper un BPA coeur globalement stable à changes constants, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus dans le bas de la plage à un chiffre.
PepsiCo, Inc. figure parmi les principaux fabricants mondiaux de boissons sans alcool et de snacks. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
- Amérique du Nord (60%) : vente de boissons (50,3% du CA ; sodas, jus concentrés, eau, boissons à base de thé ou de café ; marques Aquafina, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade, Gatorade Zero, Mountain Dew, Pepsi, Propel, etc.), de snacks (44,9% ; chips, tortillas et bretzels ; Lay's, Doritos, Tostitos, Cheetos, Fritos, Ruffles, etc.) et de céréales (4,8% ; céréales prêtes à consommer, riz, blé, etc.) ;
- Europe (15,1%) : vente de snacks (marques Cheetos, Chipita, Doritos, Lay's, Ruffles et Walkers) et de boissons (7UP, Diet Pepsi, Lubimy Sad, Mirinda, Pepsi et Pepsi Max) ;
- Amérique latine (12,8%) : vente de snacks (marques Cheetos, Doritos, Emperador, Lay's, Mabel, Marias Gamesa, Ruffles, Sabritas, Saladitas et Tostitos) et de boissons (7UP, Gatorade, H2oh!, Manzanita Sol, Mirinda, Pepsi, Pepsi Black, San Carlos et Toddy).
- Afrique-Moyen Orient-Asie du Sud (6,8%) : vente de snacks (marques Chipsy, Doritos, Kurkure, Lay's, Sasko, Spekko et White Star) et de boissons (7UP, Aquafina, Mirinda, Mountain Dew et Pepsi) ;
- Asie-Pacifique-Australie-Nouvelle-Zélande (5,3%) : vente de snacks (marques BaiCaoWei, Cheetos, Doritos, Lay's et Smith's), de boissons et de sirops (7UP, Aquafina, Mirinda,Mountain Dew, Pepsi et Sting).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,3%), Mexique (7,8%), Russie (4,2%), Canada (4,1%), Chine (3%), Royaume-Uni (2,2%), Afrique du Sud (2%), Brésil (1,9%) et autres (18,5%).
