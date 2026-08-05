Vous avez suivi ce qui se passe en Gironde. Les évacuations, les forêts qui partent en fumée, et ces avions qui passent en rase-mottes en lâchant une longue traînée rouge. Ce rouge, vous vous êtes peut-être demandé ce que c'était.

Ce n'est pas de l'eau, c'est du retardant, une boue chimique qui plaque au sol et ralentit la progression du feu. Le produit a même eu droit à son nom sur les plateaux cet été, Fire-Trol 931, sorti des usines de Perimeter Solutions, un américain coté à New York. Et au capital de cette société, un nom que vous connaissez peut-être.

William Thorndike, gérant de fonds à Boston, célèbre pour un livre, The Outsiders. Publié en 2012, il passe huit patrons au crible d'un seul critère, la valeur créée par action. Buffett le recommande dans sa lettre annuelle, la profession en fait un manuel. Quatorze ans plus tard, son auteur copréside le conseil de Perimeter Solutions et détient 5,6% du capital. Quand celui qui a écrit le manuel met son nom sur un dossier, vous vous doutez qu'il ne l'a pas choisi au hasard.

Le monopole du bidon rouge

Pour le feu, le client, vous le connaissez, c’est l’Etat. Le Forest Service américain, la Californie, notre Sécurité civile qui largue son Fire-Trol 931. Des clients de retour chaque été, de gré ou de force. Et ça paie. Les ventes ont doublé en deux ans, de 322 MUSD en 2023 à 653 MUSD en 2025. Le feu en représente les trois quarts, le reste vient des produits de spécialité, additifs pour lubrifiants et composants électroniques. Sur chaque dollar vendu en 2025, plus de 50 cents sont remontés en EBITDA ajusté, contre 30 deux ans plus tôt, pour à peine 4,5% des ventes réinvestis dans les usines.

Mettez-vous maintenant à la place d’un concurrent qui voudrait sa part du gâteau. Larguer du retardant sur les forêts fédérales demande une qualification qui se compte en années, et en plus de vingt ans un seul challenger est allé au bout, Fortress, fin 2022. Dès la saison suivante, un de ses produits a rongé deux avions-citernes, et sa maison-mère, Compass Minerals, a fermé l’activité en mars 2025. Ses retardants restent homologués, mais il faut encore les livrer, et Perimeter est déjà partout, une soixantaine de bases opérées en Amérique du Nord, cuves, mélangeurs et souvent équipes comprises, de quoi ravitailler plus de 150 sites en quelques heures.

Une année sans feux, et tout s’écroule ? En 2023, les surfaces brûlées ont été divisées par deux aux Etats-Unis, et les ventes de retardant ont plongé de 21,3 MUSD. Sauf que la division feu, elle, n’a presque pas bougé, parce que les mousses d’extinction ont pris le relais. Le chiffre d’affaires du groupe a bien chuté de 11%, mais la faute en revient à l’autre métier de la maison, les additifs pour huiles moteur, dont les clients industriels avaient tellement commandé l’année précédente qu’ils ont passé 2023 à écouler leurs stocks au lieu de recommander.

En septembre 2025, le Forest Service a retenu Perimeter comme fournisseur unique pour 5 ans, 1,3 MdsUSD, avec une réserve, si un concurrent obtient sa qualification d’ici là, une partie du marché peut lui échapper. En échange, 153 MUSD d’économies promises au contribuable américain. Le contrat prévoit aussi le passage aux retardants en poudre et davantage de sites exploités en service complet. L’agence forestière de Californie et la logistique des armées américaines ont signé les leurs au printemps, cinq ans également.

Restait à gagner de l’argent les années humides, d’où le rachat de MMT en janvier, un fabricant américain de machines à cathéters et stents payé 685 MUSD, environ 14 fois son EBITDA attendu et financé par 550 MUSD de dette nouvelle. Monaco a suivi fin juillet, et la direction annonce qu’elle continuera. Le reste ne dépend plus d’eux, l’ONU prévoit jusqu’à 14% d’incendies extrêmes en plus d’ici 2030 et 30% d’ici 2050.

Source : Illustration Chat GPT

Le coût des 6 dollars

Reste que le livre de Thorndike ne parle pas que de belles affaires, il parle surtout de ce que les patrons font du cash qu'elles produisent. En 2025, l'exploitation a dégagé 238 MUSD de trésorerie pour 30 MUSD de dépenses d'usines, et pas un centime n'est parti en dividende, la direction préfère racheter ses titres. Entre 2022 et 2025, elle en a racheté 25,4 millions pour 168 MUSD, l'essentiel en 2023, quand le cours flirtait avec les 5 USD. Prix moyen payé sur la période, 6,63 USD. Aujourd’hui l'action en vaut environ 33 USD.

Source : Zonebourse

Racheter ses propres actions quand elles sont bradées, c'est le chapitre du livre consacré au patron de Teledyne. La discipline ne s'est pas relâchée, Monaco Enterprises a été ramassé le 30 juillet pour 120 MUSD, environ dix fois et demie son EBITDA attendu, moins cher que MMT. En revanche, plus un seul titre racheté depuis janvier. Et le bilan a changé de dimension, la dette longue tenait à 669 MUSD à la clôture de décembre, elle atteint 1,21 MdsUSD au 30 juin.

Honnête jusqu'aux honoraires

Alors pourquoi une perte nette de 206 MUSD en 2025 ? Il faut remonter à 2021. Pour acheter Perimeter, Thorndike est passé par EverArc, un SPAC coté à Londres monté avec Nick Howley, cofondateur de TransDigm, et un certain Haitham Khouri, aujourd'hui directeur général. Aux souscripteurs, on promettait du private equity avec la liquidité de la Bourse. Belle promesse, tant qu'on ne lit pas la clause d'après.

Cette clause verse aux fondateurs l'équivalent de 2,4 millions d'actions par an jusqu'en 2027, même quand l'actionnaire perd de l'argent. Elle y ajoute, jusqu'en 2031, 18% de la hausse de la valeur boursière au-dessus du dernier cours déjà rémunéré. En 2025, le titre a dépassé ce cours pour la première fois. D'où une charge de 435 MUSD, supérieure à tout l'EBITDA ajusté de l'année, et la perte qui va avec. Les fondateurs ont été payés en actions pour l'essentiel, 13,4 millions de titres, 9% du capital. La société en avait racheté 25,4 millions depuis 2022, elle en a rendu presque autant aux fondateurs sur la période. Il reste 631 MUSD à payer, et jusqu'à 8,5 millions d'actions à émettre d'ici un an.

La note, s'il vous plaît

A 33 USD, le titre gagne encore 20% depuis janvier et vaut plus de six fois son niveau de fin 2023. Cher ? Le marché paie 15,5 fois l'EBITDA ajusté attendu pour 2026, contre 13,5 fois en moyenne sur les quatre derniers exercices. Le titre reste mieux payé que son propre passé. La valeur d'entreprise représente 42 fois le flux de trésorerie libre attendu pour 2026, dette de MMT comprise, sans dividende pour patienter, et 22 fois pour 2027, le marché parie sur une normalisation rapide du cash. Restent deux agences fédérales, le Forest Service et le Bureau of Land Management, qui pèsent 43% des ventes 2025, sans volumes toujours garantis.

Les avions repasseront en rase-mottes au-dessus de nos forêts. Reste à savoir combien restera pour l'actionnaire une fois les fondateurs servis.