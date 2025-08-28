Pernod Ricard : baisse de 8% du BPA annuel, dividende stable

Pernod Ricard publie un BPA en baisse de 8% à 7,26 euros au titre de son exercice 2024-25, mais prévoit de proposer un dividende par action stable à 4,70 euros, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'AG du 27 octobre.



Le groupe de spiritueux a vu son résultat opérationnel courant diminuer de 5,3% à 2,95 milliards d'euros (-0,8% en organique), mais son free cash-flow augmenter de 18% à 1,13 milliard, grâce notamment à une gestion rigoureuse du BFR.



A un peu moins de 11 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a baissé de 5,5%, en raison d'effets de changes négatifs et d'une décroissance organique de 3%, avec des reculs en Chine, aux Etats-Unis et dans le global travel retail en Asie.



Pernod Ricard prévoit que l'exercice 2025-26 sera une année de transition avec une amélioration des tendances en CA organique, se matérialisant au second semestre, son ambition étant de 'continuer à délivrer une forte génération de cash'.



A moyen terme (2026-27 à 2028-29), il attend une amélioration de sa croissance organique du CA dans une fourchette comprise, en moyenne, entre +3 et +6%, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle organique.