Pernod Ricard cède ses marques de vins effervescents aux Etats-Unis

Pernod Ricard et Trinchero Family Wine and Spirits font part de la signature d'un accord définitif portant sur la cession des marques de vins effervescents de Pernod Ricard aux Etats-Unis, à savoir Mumm Sparkling California, Mumm Napa et DVX.



Trinchero détiendra les droits exclusifs de la production des vins effervescents de la marque Mumm (hors champagne) aux Etats-Unis, ainsi que ses droits de distribution aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique et dans certains marchés des Caraïbes.



Ce groupe familial américain deviendra propriétaire du domaine et de sa cave, du centre d'accueil des visiteurs de Mumm Napa, ainsi que de l'ensemble du site de production situé à Rutherford, dans la Napa Valley (Californie).



L'opération, qui n'inclut aucun actif lié à la marque G.H. Mumm Champagne ou aux activités de vins effervescents à l'international, reste soumise aux conditions habituelles et devrait être finalisée au printemps 2026.



Cette cession permet à Pernod Ricard de concentrer ses ressources sur son portefeuille premium de spiritueux et de champagnes internationaux et s'inscrit dans le processus continu de gestion active de son portefeuille.