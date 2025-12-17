Pernod Ricard et Trinchero Family Wine and Spirits font part de la signature d'un accord définitif portant sur la cession des marques de vins effervescents de Pernod Ricard aux Etats-Unis, à savoir Mumm Sparkling California, Mumm Napa et DVX.
Trinchero détiendra les droits exclusifs de la production des vins effervescents de la marque Mumm (hors champagne) aux Etats-Unis, ainsi que ses droits de distribution aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique et dans certains marchés des Caraïbes.
Ce groupe familial américain deviendra propriétaire du domaine et de sa cave, du centre d'accueil des visiteurs de Mumm Napa, ainsi que de l'ensemble du site de production situé à Rutherford, dans la Napa Valley (Californie).
L'opération, qui n'inclut aucun actif lié à la marque G.H. Mumm Champagne ou aux activités de vins effervescents à l'international, reste soumise aux conditions habituelles et devrait être finalisée au printemps 2026.
Cette cession permet à Pernod Ricard de concentrer ses ressources sur son portefeuille premium de spiritueux et de champagnes internationaux et s'inscrit dans le processus continu de gestion active de son portefeuille.
Pernod Ricard est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (61,3%) : marques Absolut (12,3 millions de caisses vendues en 2024/25), Jameson (11,2 millions), Ballantine's (9,1 millions), Chivas Regal (4,8 millions), Ricard (4,2 millions), Malibu (4,1 millions), Beefeater (3,3 millions), Havana Club (3,3 millions), Martell (1,9 million), The Glenlivet (1,4 million), Mumm (0,5 million), Perrier-Jouet (0,3 million) et Royal Salute (0,2 million) ;
- spiritueux de marques stratégiques locales (18,4%) : marques Seagram's, Kahlua, Olmeca, Seagram's Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, etc. ;
- spiritueux artisanaux de marques spécialités (7,3%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ;
- vins stratégiques (4%) : marques Jacob's Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ;
- autres (9%).
A fin juin 2025, le groupe dispose de 94 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,9%), Amériques (28,8%) et autres (42,3%).
