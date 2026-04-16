Comme attendu, Pernod Ricard enregistre au troisième trimestre de son exercice 2025/2026 une amélioration séquentielle du chiffre d'affaires en organique par rapport au premier semestre, avec un retour à la croissance des volumes totaux à 4% et une progression de 3% des volumes des Marques Stratégiques Internationales. Sur cette période, il s'élève à 1,945 milliard d'euros, en croissance organique de 0,1% et en recul de 14,6% en publié.

Hors les marchés américain et chinois, en contraction respectivement de -12 % et -7 % sur ce trimestre, le chiffre d'affaires du Reste du Monde affiche une forte croissance de 5 % en organique au troisième trimestre.



Le chiffre d'affaires s'améliore sur cette période dans des marchés présents sur l'ensemble des régions, porté par un fort dynamisme dans les marchés émergents et une poursuite de la croissance dans plusieurs marchés matures.



En outre, le chiffre d'affaires sur neuf mois de cet exercice s'élève à 7,199 MdsEUR, en recul organique de 4,4% et de 14,8% en publié, avec un effet de change défavorable de -515 MEUR principalement dû au dollar américain, à la roupie indienne et à la livre turque - et un effet de périmètre de -393 MEUR principalement lié à la cession des vins et de la division Imperial Blue.



Des investissements revus à la baisse



Coté perspectives, Pernod Ricard anticipe désormais une baisse du chiffre d'affaires en organique comprise entre -3 % et -4 % sur l'ensemble de l'exercice, en raison du conflit en cours au Moyen-Orient.



Le groupe de vins et de spiritueux poursuit ses investissements pour "accroitre la désirabilité de ses marques grâce à une allocation de ressources optimisée, une efficacité renforcée, des innovations et des expériences, avec un ratio de frais publi-promotionnels maintenu à environ 16%".



Il préserve sa marge opérationnelle organique autant que possible, notamment grâce à un strict contrôle des coûts et à l'exécution de son programme d'efficacités opérationnelles 2026-2029 pour un montant de 1 MdEUR. Le groupe prévoit de réaliser un tiers de son programme d'efficacités d'ici la fin de l'exercice 2025/2026.



Son objectif est d'aussi de continuer à délivrer une forte génération de cash, avec des investissements stratégiques maintenant révisés en dessous de 700 MEUR (contre 750 MEUR précédemment) et une optimisation du besoin en fonds de roulement.



Pernod Ricard vise une conversion cash d'environ 80% et plus à partir de l'exercice 2025/26 et prévoit un impact de change significativement négatif.



A moyen terme, entre les exercices 2026/2027 et 2028/2029, le groupe s'attend à une amélioration de la croissance organique de son chiffre d'affaires dans une fourchette comprise, en moyenne, entre 3% et 6% par an, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle organique. Cette hausse sera soutenue par des mesures d'efficacité de 1 MdEUR entre 2025/2026 et 2028/2029.Il anticipe une forte génération de cash visant un ratio de conversion d'environ 80% et au-delà pour financer les priorités de sa politique financière, dont des investissements stratégiques qui se normalisent à hauteur maximale d'environ 800 MEUR par an.



Son objectif sera également de réduire son levier d'endettement et de ramener son ratio de dette nette/EBITDA sous le seuil de 3 d'ici l'exercice fiscal 2028/2029.