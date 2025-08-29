UBS réaffirme sa position 'neutre' et son objectif de cours de 100 euros sur Pernod Ricard, estimant que 'les perspectives de bénéfices et de désendettement restent décevantes', au lendemain des résultats annuels du groupe de spiritueux.

'Pernod Ricard a positivement surpris sur les marges et le free cash-flow, mais nous prévoyons des performances plus faibles sur les ventes organiques, les marges et l'endettement par rapport à Diageo au cours des 12 prochains mois', avance le broker.