Pernod Ricard en tête du CAC, la rotation sectorielle s'accentue

L'action Pernod Ricard signe la plus forte hausse de l'indice CAC 40 mercredi matin à la Bourse de Paris à la faveur d'une amplification du mouvement de rotation sectorielle encouragé par les récents déboires du secteur technologique américain.

Vers 11h15, le titre du numéro deux mondial des spiritueux s'adjuge 2,3% alors que le CAC avance d'environ 0,2% au même moment.



Depuis l'officialisation, mercredi dernier, d'une tonalité bien plus restrictive de la part de la Fed, une rotation semble s'être amorcée au détriment des valeurs technologiques, puces en tête, assortie d'un retour à l'achat sur les compartiments plus cycliques comme la consommation, qui avaient récemment été délaissés par les investisseurs.



Signe des temps, les grands noms de la "tech", qui avaient largement bénéficié de l'engouement lié à l'essor de l'IA ces deux dernières années, commencent à tomber en disgrâce, comme l'illustre le récent repli de Nvidia, considéré comme la principale locomotive du récent rally boursier.



Le contrecoup des excès de la tech



"Nous faisions face à un positionnement extrême et à une dynamique hors norme depuis la fin du mois de mars. Il est donc tout à fait logique de s'attendre à des phases de correction après une hausse aussi rapide, et ce phénomène risque de se répéter", préviennent les analystes de Danske Bank.



Bon nombre de professionnels soutiennent que la perspective d'une remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis risque de faire monter les rendements obligataires, qui deviendraient ainsi plus attractifs que les actions dont les valorisations sont jugées élevées dans l'ensemble, en particulier du côté de la "tech".



Des niveaux de prix devenus attractifs



Beaucoup d'observateurs notent cependant qu'il y a tout un pan du marché, généralement le segment "value", qui n'affiche pas du tout le même statut avec des titres, notamment les cycliques, qui se traitent sur des niveaux de valorisation très faibles.



Pernod Ricard en fait incontestablement partie, en affichant une décote importante à l'heure actuelle.



Le titre s'échange actuellement autour de 11,6 fois ses bénéfices estimés pour 2026, très loin de sa moyenne historique sur 10 ans qui s'établit à 32,7x.



Un mouvement qui s'étend à l'ensemble du secteur



Ce renversement de tendance en faveur de la consommation est confirmé ce mercredi à Paris par les progressions d'autres poids lourds du secteur, à commencer par LVMH (+1,7%), lui aussi à la traîne depuis le début de l'année.



Le regain d'optimisme qui porte Pernod Ricard est également dû à des données encourageantes du cabinet de recherche Nielsen, qui montrent que les tendances d'activité se sont un peu améliorées en juin sur le marché américain de l'alcool. Après un repli de 0,9% en mai, les ventes ne devraient se contracter que de 0,1% aux Etats-Unis sur le mois qui s'achève.



A la Bourse de Londres, le titre Diageo profitait lui aussi de cet effet porteur pour gagner autour de 0,1% en milieu de matinée.