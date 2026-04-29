Pernod Ricard et Brown-Forman renoncent à leur mariage
Il n'y aura pas de cocktail mélangeant pastis et Jack Daniel's. Le français Pernod Ricard et l'américain Brown-Forman ont abandonné leur projet de fusion, après avoir échoué à s'entendre sur les termes définitifs.
Pernod Ricard a annoncé hier soir, après la clôture de Wall Street, la fin des discussions en vue d'un rapprochement avec Brown-Forman, connu pour être le propriétaire de la marque de Tennessee whiskey Jack Daniel's. Les discussions "ont pris fin et n'ont pas abouti à un accord, les entreprises n'étant pas parvenues à s'entendre sur des conditions mutuellement acceptables", écrit le Français.
La décision a été prise d'un commun accord, a fait savoir un porte-parole interrogé par Reuters, en précisant qu'elle "résulte d'une combinaison de facteurs liés aux structures d'endettement et à l'économie, sans cause unique".
Le titre Pernod Ricard avait décroché de 5,7% sous les 60 EUR fin mars à l'annonce des négociations, mais il était depuis remonté à 64 EUR. Il recule toutefois de 12% depuis le 1er janvier et de 32% sur un an, dans un contexte pesant pour les spiritueux, confrontés à une baisse de la consommation, à une concurrence accrue et aux effets des tensions géopolitiques. Les analystes estimaient toutefois pertinent que le groupe renforce ses positions aux Etats-Unis avec une empreinte industrielle forte et des marques prestigieuses.
Pernod Ricard est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (61,3%) : marques Absolut (12,3 millions de caisses vendues en 2024/25), Jameson (11,2 millions), Ballantine's (9,1 millions), Chivas Regal (4,8 millions), Ricard (4,2 millions), Malibu (4,1 millions), Beefeater (3,3 millions), Havana Club (3,3 millions), Martell (1,9 million), The Glenlivet (1,4 million), Perrier-Jouet (0,3 million) et Royal Salute (0,2 million) ;
- spiritueux de marques stratégiques locales (18,4%) : marques Seagram's, Kahlua, Olmeca, Seagram's Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, etc. ;
- spiritueux artisanaux de marques spécialités (7,3%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ;
- vins stratégiques (4%) : marques Jacob's Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ;
- autres (9%).
A fin juin 2025, le groupe dispose de 94 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,9%), Amériques (28,8%) et autres (42,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.