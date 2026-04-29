Pernod Ricard et Brown-Forman renoncent à leur mariage

Il n'y aura pas de cocktail mélangeant pastis et Jack Daniel's. Le français Pernod Ricard et l'américain Brown-Forman ont abandonné leur projet de fusion, après avoir échoué à s'entendre sur les termes définitifs.

Pernod Ricard a annoncé hier soir, après la clôture de Wall Street, la fin des discussions en vue d'un rapprochement avec Brown-Forman, connu pour être le propriétaire de la marque de Tennessee whiskey Jack Daniel's. Les discussions "ont pris fin et n'ont pas abouti à un accord, les entreprises n'étant pas parvenues à s'entendre sur des conditions mutuellement acceptables", écrit le Français.



La décision a été prise d'un commun accord, a fait savoir un porte-parole interrogé par Reuters, en précisant qu'elle "résulte d'une combinaison de facteurs liés aux structures d'endettement et à l'économie, sans cause unique".



Le titre Pernod Ricard avait décroché de 5,7% sous les 60 EUR fin mars à l'annonce des négociations, mais il était depuis remonté à 64 EUR. Il recule toutefois de 12% depuis le 1er janvier et de 32% sur un an, dans un contexte pesant pour les spiritueux, confrontés à une baisse de la consommation, à une concurrence accrue et aux effets des tensions géopolitiques. Les analystes estimaient toutefois pertinent que le groupe renforce ses positions aux Etats-Unis avec une empreinte industrielle forte et des marques prestigieuses.