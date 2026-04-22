Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 15 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Pernod Ricard, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 12 688 851 actions Pernod Ricard représentant autant de droits de vote, soit 5,03% du capital et 4,19% des droits de vote du géant français des spiritueux.