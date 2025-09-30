Pernod Ricard : Jefferies confirme son conseil et abaisse sa cible
Publié le 30/09/2025 à 14:52
L'analyste anticipe un début d'exercice compliqué, avec un T1 2026 attendu en 'tough start' et des ventes organiques -8,4%, ce qui conduit le broker à modéliser pour l'exercice 2026 des organiques/EBIT à -2,7%/-2,3%.
Le bureau d'analyses précise abaisser son BPA 2026 à 5,83 EUR (contre 6,06 EUR), un ajustement expliqué à hauteur d'environ -1% par des organiques plus faibles, le solde provenant de l''operating deleverage' et des devises.
La note indique toutefois des perspectives d'amélioration au S2 (effets de base plus faciles, reprise du travel retail) et évoque un plan d'efficacité opérationnelle de 1 milliard d'euros sur FY26-FY29.