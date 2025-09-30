Oddo BHF maintient son conseil 'Neutre' sur le titre Pernod Ricard, avec un objectif de cours abaissé de 100 EUR à 95 EUR.

'Nous attendons un CA du T1 25/26 en baisse de 14,6% (vs -14% auparavant) dont -5,8% en organique (vs -5% auparavant)', indique le broker qui anticipe notamment une baisse organique de 15% de CA aux USA, une 'forte détérioration' due au 'déstockage encore en cours' qui pèse sur les ventes.

Le bureau d'études évoque aussi la Chine, avec une baisse organique envisagée de 35% dans un contexte de 'consommation toujours difficile' et d'effet de phasage défavorable.

La note indique enfin une révision des BPA de -3,3% liée à la 'mise à jour des effets devises' sur l'EBIT, ce qui justifie l'ajustement de l'objectif à 95 EUR.