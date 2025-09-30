Pernod Ricard : Oddo BHF abaisse son objectif de cours
Publié le 30/09/2025 à 12:43
'Nous attendons un CA du T1 25/26 en baisse de 14,6% (vs -14% auparavant) dont -5,8% en organique (vs -5% auparavant)', indique le broker qui anticipe notamment une baisse organique de 15% de CA aux USA, une 'forte détérioration' due au 'déstockage encore en cours' qui pèse sur les ventes.
Le bureau d'études évoque aussi la Chine, avec une baisse organique envisagée de 35% dans un contexte de 'consommation toujours difficile' et d'effet de phasage défavorable.
La note indique enfin une révision des BPA de -3,3% liée à la 'mise à jour des effets devises' sur l'EBIT, ce qui justifie l'ajustement de l'objectif à 95 EUR.