Oddo BHF confirme son conseil 'neutre' sur le titre Pernod Ricard, assorti d'un objectif de cours inchangé de 95 EUR.

L'analyste estime que le T1 25/26 est globalement en ligne mais en forte baisse, avec un chiffre d'affaires de 2483 MEUR (-14,3% publié ; -7,6% organique), les reculs étant plus marqués aux Etats-Unis et en Chine.

En effet, les Etats-Unis (qui représentent pour 20% des ventes) reculent de 16% ('déstockage' lié aux commandes anticipées), l'Europe est à -4% et la Chine à -27% dans un contexte de consommation difficile.

Le bureau d'analyses souligne une valorisation 'très faible' autour de 13x le PE NTM (vs 17x pour les comparables), ce qui 'limite les perspectives de baisse' et justifie le maintien de la recommandation.