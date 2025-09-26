Le titre Pernod Ricard signe vendredi l'une des plus fortes baisses du CAC 40 à la Bourse de Paris, Bank of America ayant abaissé son conseil sur la valeur de 'achat' à 'neutre'
A 13h50, l'action reculait de 2,1% quand l'indice CAC rebondissait dans le même temps de 0,7%.
Dans une note publiée dans la matinée, BofA justifie sa dégradation par la perspective d'une reprise de l'activité plus longue que prévu chez le groupe français de vins et spiritueux, par des marges qui se trouvent davantage sous pression que celles de ses concurrents cette année et par une réduction de la dette qui s'annonce plus lente qu'anticipé.
Son objectif de cours est ainsi ramené de 109 à 94 euros.
L'action, qui a perdu 23% depuis le début de l'année, touche en conséquence de nouveaux plus bas depuis 2014, pour une capitalisation boursière qui n'atteint plus que 21,1 milliards d'euros.
Pernod Ricard est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (61,3%) : marques Absolut (12,3 millions de caisses vendues en 2024/25), Jameson (11,2 millions), Ballantine's (9,1 millions), Chivas Regal (4,8 millions), Ricard (4,2 millions), Malibu (4,1 millions), Beefeater (3,3 millions), Havana Club (3,3 millions), Martell (1,9 million), The Glenlivet (1,4 million), Mumm (0,5 million), Perrier-Jouet (0,3 million) et Royal Salute (0,2 million) ;
- spiritueux de marques stratégiques locales (18,4%) : marques Seagram's, Kahlua, Olmeca, Seagram's Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, etc. ;
- spiritueux artisanaux de marques spécialités (7,3%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ;
- vins stratégiques (4%) : marques Jacob's Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ;
- autres (9%).
A fin juin 2025, le groupe dispose de 94 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,9%), Amériques (28,8%) et autres (42,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite).
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite).